Ankara'da hafriyat kamyonunun çarptığı 2 kişi öldü; kaza kamerada | Video

12.08.2025 | 13:46

Ankara'da hafriyat kamyonunun çarptığı Semra Çevik (75) ve Anıl Gülçür (67) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 4 Ağustos'ta Çankaya ilçesi Emek Mahallesi Kırım Caddesi'nde meydana geldi. Semra Çevik ve Anıl Gülçür, özel bir şirkete ait şantiye alanının önünde yol kenarında yürüdüğü sırada, park halinde bulunan Murat Üneş (38) yönetimindeki 06 COV 136 plakalı hafriyat kamyonu hareket etti. Sürücünün fark etmediği Çevik ve Gülçür, kamyonun altında kaldı. Anıl Gülçür kaza yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Semra Çevik, hastaneye kaldırıldı. Çevik de tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Çevik ve Gülçür yol kenarında yürürken kamyonun hareket ettiği ve 2 kişiye çarptığı görüldü. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Murat Üneş, tutuklandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

