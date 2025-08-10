Video Yaşam Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın | Video
10.08.2025 | 12:34

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.

İddialara göre, malzemelerden çıkan yangın hızla tutuşarak büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı ve daha sonra soğutma çalışmasına geçildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.
