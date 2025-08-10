Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın | Video
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın | Video 10.08.2025 | 12:34
01:04
Aracına binerken öldürüldü! Cinayet anı kamerada | Video 10.08.2025 | 12:34
00:39
Drift meraklısı genç, az kalsın canından oluyordu | Video 10.08.2025 | 10:28
04:44
01:00
11:59
Binlerce kişi Gazze'ye destek için Ayasofya Camii’ne yürüdü | Video 10.08.2025 | 09:02
00:44
00:37
Hırsızlık yapmaya kalkıştı, alarmın çalmasıyla böyle kaçtı | Video 10.08.2025 | 08:47
03:57
01:17
04:27
Kendisini uyaran resepsiyon görevlisini tekme tokat böyle dövdü | Video 09.08.2025 | 16:19
00:21
00:21
Bıçakla yoldan geçen araçlara saldıran zanlı yakalandı | Video 09.08.2025 | 14:58
01:16
00:20
01:17
01:17
00:40
Karabük’te düğün konvoyundaki 3 sürücüye 8 bin 487 lira ceza | Video 09.08.2025 | 11:55
01:31