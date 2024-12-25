Video Yaşam Ankara'da kaçak tütün ve alkol operasyonu | Video
Ankara'da kaçak tütün ve alkol operasyonu | Video

Ankara'da kaçak tütün ve alkol operasyonu | Video

25.12.2024 | 08:38

Ankara'da jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri 1,5 milyon TL olan kaçak alkol ve tütün ile malzemeler ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, kaçakçılığa karşı Ankara'nın Nallıhan ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda, jandarma tarafından takibe alınan F.M., S.O. ve S.E. isimli şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. F.M.'ye ait ev ve depoda 2 otomatik sigara dolum makinesi, 268 kilo kıyılmış tütün, 17 viski, 102 adet 9 mm fişek, 110 bin boş makoron, bin sigara paketi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 1,5 milyon TL olduğu tespit edildi.

S.O. ve S.E.'ye ait ev, 3 dükkan ve otomobillerde yapılan aramalarda da 55 litre etil alkol, 566 boş içki şişesi, 103 şişe kapağı, toplam 90 adet alkol kiti ve 4 bin 629 adet sahte bandrol ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’ndeki ritüeller yapay zeka ile canlandırıldı | Video 06:52
3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki ritüeller yapay zeka ile canlandırıldı | Video 25.12.2024 | 09:37
İş yeri çalışanının tezgahta unuttuğu telefonu böyle çaldı | Video 00:38
İş yeri çalışanının tezgahta unuttuğu telefonu böyle çaldı | Video 25.12.2024 | 09:37
Kırıkhan’da lastikçi dükkanı alevlere teslim oldu | Video 00:38
Kırıkhan’da lastikçi dükkanı alevlere teslim oldu | Video 25.12.2024 | 09:37
Kütahya’da bilişim dolandırıcılığı operasyonu | Video 00:06
Kütahya'da bilişim dolandırıcılığı operasyonu | Video 25.12.2024 | 09:24
Kırıkhan’da lastikçi dükkanı alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 00:38
Kırıkhan’da lastikçi dükkanı alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 25.12.2024 | 09:19
Tırla kamyonun çarpıştığı ve 1 kişinin öldüğü kaza anı kamerada | Video 00:41
Tırla kamyonun çarpıştığı ve 1 kişinin öldüğü kaza anı kamerada | Video 25.12.2024 | 09:16
Örümcek adam gibi binaya tırmanan hırsız böyle görüntülendi | Video 00:26
"Örümcek adam" gibi binaya tırmanan hırsız böyle görüntülendi | Video 25.12.2024 | 09:16
Rize’de otomobilin kamyonetle çarpıştığı anlar kamerada | Video 00:25
Rize’de otomobilin kamyonetle çarpıştığı anlar kamerada | Video 25.12.2024 | 09:16
Rize’de otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı: O anlar kamerada | Video 00:25
Rize’de otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı: O anlar kamerada | Video 25.12.2024 | 09:05
Ankara’da kaçak tütün ve alkol operasyonu | Video 01:38
Ankara'da kaçak tütün ve alkol operasyonu | Video 25.12.2024 | 08:38
Ümraniye’de korkutan patlama: Evin duvarı yıkıldı | Video 02:40
Ümraniye'de korkutan patlama: Evin duvarı yıkıldı | Video 25.12.2024 | 08:34
Narin Güran cinayetinde aile bireylerinin toplantı görüntüsü ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu | Video 06:32
Narin Güran cinayetinde "aile bireylerinin toplantı görüntüsü" ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu | Video 25.12.2024 | 08:32
Diyarbakır’da bir grup tekme tokat birbirine böyle girdi | Video 00:18
Diyarbakır'da bir grup tekme tokat birbirine böyle girdi | Video 25.12.2024 | 08:32
22 ilde DEAŞ’a yönelik Gürz-31-32-33 operasyonları | Video 00:42
22 ilde DEAŞ'a yönelik "Gürz-31-32-33" operasyonları | Video 25.12.2024 | 08:32
Evden 235 bin TL ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı | Video 00:20
Evden 235 bin TL ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı | Video 24.12.2024 | 16:38
TIR’a çarpan kamyonetin sürücüsü öldü! Kaza anı kamerada | Video 01:16
TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü öldü! Kaza anı kamerada | Video 24.12.2024 | 16:38
Park halindeki otomobili benzin döküp yaktı | Video 01:00
Park halindeki otomobili benzin döküp yaktı | Video 24.12.2024 | 16:19
Mardin’de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:39
Mardin'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.12.2024 | 16:05
Avcılar’da yol verme kavgasında ilginç anlar kamerada: E5 boks ringine döndü | Video 00:23
Avcılar'da yol verme kavgasında ilginç anlar kamerada: E5 boks ringine döndü | Video 24.12.2024 | 15:12
Hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı, ortalık savaş alanına döndü | Video 00:37
Hafif ticari araç park halindeki otomobile çarptı, ortalık savaş alanına döndü | Video 24.12.2024 | 15:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA