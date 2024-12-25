Ankara'da kaçak tütün ve alkol operasyonu | Video 25.12.2024 | 08:38 Ankara'da jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri 1,5 milyon TL olan kaçak alkol ve tütün ile malzemeler ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, kaçakçılığa karşı Ankara'nın Nallıhan ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda, jandarma tarafından takibe alınan F.M., S.O. ve S.E. isimli şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. F.M.'ye ait ev ve depoda 2 otomatik sigara dolum makinesi, 268 kilo kıyılmış tütün, 17 viski, 102 adet 9 mm fişek, 110 bin boş makoron, bin sigara paketi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 1,5 milyon TL olduğu tespit edildi.

S.O. ve S.E.'ye ait ev, 3 dükkan ve otomobillerde yapılan aramalarda da 55 litre etil alkol, 566 boş içki şişesi, 103 şişe kapağı, toplam 90 adet alkol kiti ve 4 bin 629 adet sahte bandrol ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.