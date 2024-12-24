Video Yaşam Ankara'da refüje çarpan araç takla atarak karşı şeride geçti: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Ankara'da refüje çarpan araç takla atarak karşı şeride geçti: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Ankara'da refüje çarpan araç takla atarak karşı şeride geçti: 1 ölü, 2 yaralı | Video

24.12.2024 | 08:31

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride fırladı. Kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre kaza, Ankara'nın Altındağ ilçesinde saat 23.30 sıralarında Ankara- Samsun yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ESC 402 plakalı otomobil önce refüje çarptı, ardından takla atarak karşı şeride geçti. Metrelerce sürüklenen otomobil kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan B.Y.'nin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralı olduğu kaydedildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, otomobilin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis
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