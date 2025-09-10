Ankara’da tekmeli yumruklu park kavgası kamerada | Video 10.09.2025 | 10:12 Ankara’da iki aile arasında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki aile fertleri arasında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Tartışmanın alevlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine diğer aile bireyleri de olaya dahil oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen polislerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, bir süre sonra taraflar arasında tekrar kavga çıktı. Ekiplerin tekrar müdahale ettiği olayda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.