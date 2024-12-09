Video Yaşam Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi | Video
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi | Video

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi | Video

09.12.2024 | 08:35

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, değeri 1 milyon 500 bin TL olan 7 bin 650 adet uyuşturucu hap yakalanırken 1 kişi gözaltına alındı.

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, Keçiören Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapıldı. 8 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, O.K.'nin (25) evinde değeri 1 milyon 500 bin TL olan 7 bin 650 adet 'Galara' 300 mg uyuşturucu hap bulundu. Olayda O.K. gözaltına alındı, şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldı.
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