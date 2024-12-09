Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi | Video
Ankara’nın Keçiören ilçesinde Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, değeri 1 milyon 500 bin TL olan 7 bin 650 adet uyuşturucu hap yakalanırken 1 kişi gözaltına alındı.
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