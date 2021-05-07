Video Yaşam Ankara'da yürek yakan olay! Kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk öldü

Ankara'da yürek yakan olay! Kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk öldü

Ankara'da yürek yakan olay! Kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk öldü
07.05.2021 | 09:02

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı kırsal Akörençarşak Mahallesi'nde oturan dedesini ziyarete gelen 6 yaşındaki Yağız Memiş, evin önünde oynadığı sırada 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti.

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Ankara Gölbaşı'nda oturan ve ailesiyle birlikte bir süre önce kırsal Akörençarşak Mahallesi'ndeki dedesini ziyarete gelen Yağız Memiş, dün saat 14.00 sıralarında eline aldığı sopayla evin önünde oynamaya başladı. Bir süre sonra Yağız'ın evin önünde olmadığını fark eden ailesi, çevrede aramaya başladı. Yaklaşık 3 saat süren arama sonucu Yağız'ın elinde oynadığı sopanın evin yakınında 5 metre derinliğindeki suyu kuyusunun kenarında olduğu görüldü. Bunun üzerine halat yardımıyla kuyuya inen aile fertleri Yağız'ı hareketsiz halde buldu. Kuyudan çıkartılan Yağız, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yağız, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yağız'ın öldüğünü öğrenen ailesi ve yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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