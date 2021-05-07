Ankara'da yürek yakan olay! Kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk öldü
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:41
Ankara'da yürek yakan olay! Kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk öldü 07.05.2021 | 09:02
04:08
02:48
03:29
İstanbul Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın 06.05.2021 | 16:29
01:10
Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 06.05.2021 | 17:25
01:32
Ağabeyini, kavgaya giderken kendisini durdurmaya çalıştığı için öldürmüş 06.05.2021 | 17:22
03:59
Antalya'da pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor 06.05.2021 | 10:00
01:06
Sakarya Adapazarı'nda bıçaklı kavga! 3 yaralı | Video 07.05.2021 | 08:29
00:52
Karabük Safranbolu'da kaza: 4 yaralı 07.05.2021 | 08:29
04:00
01:47
Ankara semalarında “Starlink” uyduları görüldü | Video 07.05.2021 | 07:44
00:32
00:32
04:32
01:07
01:07
01:48
Balkondan sarkan çocuk 1. kattan kaldırıma böyle düştü | Video 06.05.2021 | 18:38
02:38
Bakkalı duygulandıran not! Yıllar önceki borcunu böyle ödedi... | Video 06.05.2021 | 18:03
03:52
Yıllar önceki borcunu böyle ödedi | Video 06.05.2021 | 17:22
00:47
Hatay'da esnaf ve zabıta kavgası; 1 zabıta bıçakla yaralandı | Video 06.05.2021 | 17:23
Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı kırsal Akörençarşak Mahallesi'nde oturan dedesini ziyarete gelen 6 yaşındaki Yağız Memiş, evin önünde oynadığı sırada 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti.
Ankara Gölbaşı'nda oturan ve ailesiyle birlikte bir süre önce kırsal Akörençarşak Mahallesi'ndeki dedesini ziyarete gelen Yağız Memiş, dün saat 14.00 sıralarında eline aldığı sopayla evin önünde oynamaya başladı. Bir süre sonra Yağız'ın evin önünde olmadığını fark eden ailesi, çevrede aramaya başladı. Yaklaşık 3 saat süren arama sonucu Yağız'ın elinde oynadığı sopanın evin yakınında 5 metre derinliğindeki suyu kuyusunun kenarında olduğu görüldü. Bunun üzerine halat yardımıyla kuyuya inen aile fertleri Yağız'ı hareketsiz halde buldu. Kuyudan çıkartılan Yağız, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yağız, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yağız'ın öldüğünü öğrenen ailesi ve yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.