Ankara'ya kar yağışı başladı | Video
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Ankara'nın yüksek kesimlerinde yer alan Oran ve Dikmen gibi semtlerde kar yağışı başladı. Ayrıca Ankara-İstanbul Otoban yolu Cankurtaran mevkiinde de kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle kapalı yol olmadığı öğrenildi.
Ankara'nın yüksek kesimlerinde yer alan Oran ve Dikmen gibi semtlerde kar yağışı başladı. Ayrıca Ankara-İstanbul Otoban yolu Cankurtaran mevkiinde de kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle kapalı yol olmadığı öğrenildi.