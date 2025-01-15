Video Yaşam Antalya Körfezi'nde görülmüştü! Deniz tavşanı 15 yıl sonra tekrar görüntülendi | Video
Antalya Körfezi'nde görülmüştü! Deniz tavşanı 15 yıl sonra tekrar görüntülendi | Video

Antalya Körfezi'nde görülmüştü! Deniz tavşanı 15 yıl sonra tekrar görüntülendi | Video

15.01.2025 | 12:24

Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen türlerden birisi olan deniz tavşanı Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde 15 yıl aradan sonra dalgıçların sualtı kamerasınca görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bizim yaptığımız çalışmadan 15 yıl sonra görülmesi de ilginç. Denizin incileri bunlar" dedi.

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Antalya'da eğitim amaçlı dalış yapan bir grup dalgıç dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki deniz canlılığını görüntüledi. Çok sayıda türe ev sahipliği yapan Konyaaltı Sahili'nde dalgıçlar tarafından kalya alınan görüntüler izleyenleri hayran bıraktı. Görüntülerde özellikle dikkat çeken ise deniz tavşanı olarak adlandırılan canlı türü oldu. Küçük boyutu ve rengârenk yapısı ile dikkat çeken deniz tavşanının Antalya Körfezi'nden en son 2010 yılında görüntülendiği öğrenildi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen türlerden birisi olan deniz tavşanının ilk olarak 1999 yılında İskenderun açıklarında görüldüğünü ve 2010 yılında Antalya Körfezi'nde kayıtlara geçtiğini belirtti.

"DENİZİN İNCİLERİ BUNLAR"
Deniz tavşanının yosunlarla beslenen ve çok renkli bir canlı olduğunu söyleyen Gökoğlu, "Bu canlı değişik noktalarda da görülmüş. Örneğin İsrail kıyılarında, Kıbrıs, Mersin, İskenderun Körfezi Yumurtalık civarında da görülmüş. 2010 yılında bizim bir çalışmamızda Antalya Körfezi'nde olduğu duyuruldu. En son 2022 yılında Suriye kıyılarından bildirilmiş. Renkli çok güzel bir canlıdır. Genellikle bunlar otçul beslenirler, Alglerle yani deniz yosunları ile beslenirler. Deniz tavşanı denmesinin nedeni kulaklarının çok bariz bir şekilde kulak benzeri uzantılarının olmasıdır. İnsanlara her hangi bir zararı yoktur. Çok renkli, çok güzel canlılardır. Belli dönemlerde gözüküp, belli dönemlerde kayboluyorlar" dedi.

15 YIL SONRA YENİDEN ANTALYA KÖRFEZİ'NDE
Nadir görülen türlerden birisi olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bu nadir görüler bir tür, şimdiye kadar Akdeniz'de belli noktalarda görülmüş. Bu deniz tavşanı, Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen türlerden bir tanesi. Bizim yaptığımız çalışmadan 15 yıl sonra görülmesi de ilginç tabi ki, ama bazen bunlar kaybolur. Bazen taşların, kayaların altlarında görürsünüz. Çok değişik türleri var bunların. Denizin incileri bunlar, denizin güzellikleri. Ama genellikle bunlar Kızıldeniz orijinli, bizim 2010 yılında bu türle ilgili yaptığımız bir makale var. O dönemde Antalya Körfezi'ne girdiğini duyurmuştuk. Tabii o zamandan bu yana geçen süreçte de ilk defa görüntülendi. Körfezde ne tür değişiklikler olduğunu biz sürekli olarak izliyoruz. Gerek balıkçılardan gerekse vatandaşlardan körfezdeki biyolojik çeşitliliğin sürekli olarak değiştiğini gözlüyoruz" ifadesini kullandı.

"DALIŞ YAPILDIĞINDA ÇEŞİTLİLİK ARTIYOR"
Deniz tavşanının görüntüleri kayıt altına alan Akdeniz Yunus Dalış Merkezi'nde dalış eğitmeni olarak görev yapan İbrahim Sunduvaç ise, "Aslında bakmasını bildiğinizde deniz binlerce canlıyla dolu. Biraz daha yakından bakabilmek için dalış yapabilmek lazım. Yüzerken bunu fark edemiyoruz. Ama dalış yaptığımızda biraz daha çeşitlilik artıyor. Biraz daha dikkatli bakarsak deniz tavşanları var. Çok küçük canlılardır deniz tavşanları, rengarenktir, onları görüyoruz. Son dönemlerde vatoz geliyor, kırlangıç balığı gibi çeşitli balıklarla karşılaşıyoruz. Kırlangıç balığı bölgemizde bulunuyor, çok nadiren denk geliyor. Çok güzel bir canlı, kanatlarını açtığında rengarenk bir görüntü sunuyor bize. Kameramız yanımızdaysa çok rahatsız etmeden görüntüsünü çekiyoruz. Deniz tavşanının aynı şekilde yakından çekilmiş bir görüntüsü bulunuyor" şeklinde konuştu.

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