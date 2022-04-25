Antalya metruk binada korkutan yangın | Video

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ANTALYA'da 4 katlı metruk binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, maddi hasara neden oldu. Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangın korkuya neden oldu.
'UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI SÜREKLİ GİRİP ÇIKIYOR'
1 yıldır binanın boş olduğunu ifade eden esnaf Deniz Aydıner, "Buraya uyuşturucu bağımlıları sürekli girip çıkıyor. Onlar yakmış olabilir. Bu binanın yıkılmasını istiyoruz. Burada daha önce hırsızlık olayları da oldu. Boş bina olduğu için geceden girip, sabahtan çıkıyorlar. Bize zararı oluyor" dedi.