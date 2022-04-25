Antalya metruk binada korkutan yangın | Video

ANTALYA'da 4 katlı metruk binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, maddi hasara neden oldu. Çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangın korkuya neden oldu.

Yangın, saat 12.30'da Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 121 sokakta bulunan 4 katlı metruk binanın ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle meydana geldi. Yükselen dumanı gören esnafın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken metruk binaya yakın boş araziye otomobillerini park eden bazı vatandaşlar araçlarını kurtarmak için yangın yerine koştu. Vatandaşlar otomobillerini uzaklaştırırken polis ekipleri de sokağı trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Bazı vatandaşların da yangına müdahale çalışmalarını izlediği dikkati çekti.1 yıldır binanın boş olduğunu ifade eden esnaf Deniz Aydıner, "Buraya uyuşturucu bağımlıları sürekli girip çıkıyor. Onlar yakmış olabilir. Bu binanın yıkılmasını istiyoruz. Burada daha önce hırsızlık olayları da oldu. Boş bina olduğu için geceden girip, sabahtan çıkıyorlar. Bize zararı oluyor" dedi.