Video Yaşam Antalya’da 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video

Antalya’da 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video

Antalya’da 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video
16.08.2021 | 15:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şarkıcı Güllü’den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu | Video 02:59
Şarkıcı Güllü’den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu | Video 16.08.2021 | 16:38
Sancaktepe’de sanal tombala oynanan iş yerine baskın | Video 00:12
Sancaktepe’de sanal tombala oynanan iş yerine baskın | Video 16.08.2021 | 16:36
Antalya’da 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 00:18
Antalya’da 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 16.08.2021 | 15:41
Sanayi esnafı o geceyi anlattı: Dükkanlarımızın gidişini izledik | Video 04:25
Sanayi esnafı o geceyi anlattı: "Dükkanlarımızın gidişini izledik" | Video 16.08.2021 | 15:41
Doğu Anadolu’yu bekleyen deprem tehlikesi | Video 04:14
Doğu Anadolu’yu bekleyen deprem tehlikesi | Video 16.08.2021 | 15:20
Öfkeli damat kayınbiraderini böyle vurdu | Video 00:34
Öfkeli damat kayınbiraderini böyle vurdu | Video 16.08.2021 | 15:20
Başakşehir’de 5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı | Video 01:59
Başakşehir’de 5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı | Video 16.08.2021 | 14:21
Ağrı’da sel felaketi! Selin sürüklediği kayalar hasara neden oldu | Video 00:59
Ağrı'da sel felaketi! Selin sürüklediği kayalar hasara neden oldu | Video 16.08.2021 | 14:21
İstanbul Havalimanı’nda 4,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:46
İstanbul Havalimanı'nda 4,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 16.08.2021 | 13:14
Hareket halindeki otomobil biranda alev topuna döndü | Video 04:23
Hareket halindeki otomobil biranda alev topuna döndü | Video 16.08.2021 | 13:14
İki tekerlek arasındaki ölümüne yolculuk kamerada 01:22
İki tekerlek arasındaki ölümüne yolculuk kamerada 16.08.2021 | 12:05
Kahramanmaraş’ta düşen yangın söndürme uçağının karakutusu, Rusya’da açılacak 02:26
Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağının karakutusu, Rusya'da açılacak 16.08.2021 | 11:15
FSM’de polisten kaçan kamyonet TEM’i birbirine kattı | Video 01:50
FSM'de polisten kaçan kamyonet TEM'i birbirine kattı | Video 16.08.2021 | 11:47
İstanbul’da sosyal medya dolandırıcılığına operasyon: 15 şüpheli yakalandı | Video 01:05
İstanbul’da sosyal medya dolandırıcılığına operasyon: 15 şüpheli yakalandı | Video 16.08.2021 | 11:47
Arnavutköy’de kahvehanede oturan kişiye silahlı saldırı | Video 05:20
Arnavutköy’de kahvehanede oturan kişiye silahlı saldırı | Video 16.08.2021 | 11:20
Isparta’da yavru köpeklerin yürekleri sızlatan görüntüsü kamerada! Ölen annelerinin başından ayrılmadılar 02:07
Isparta'da yavru köpeklerin yürekleri sızlatan görüntüsü kamerada! Ölen annelerinin başından ayrılmadılar 16.08.2021 | 11:14
Nehirde yüzen yaşlı adam polisi alarma geçirdi | Video 00:57
Nehirde yüzen yaşlı adam polisi alarma geçirdi | Video 16.08.2021 | 11:20
Iğdır Ovası’nda Afrika’yı aratmayan görüntüler | Video 03:44
Iğdır Ovası’nda Afrika’yı aratmayan görüntüler | Video 16.08.2021 | 10:45
Sakarya Nehri’nde kaybolan genci arama çalışmaları yeniden başladı | Video 01:59
Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları yeniden başladı | Video 16.08.2021 | 10:45
İstanbul Sultangazi’de iki motokuryenin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada 00:56
İstanbul Sultangazi'de iki motokuryenin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada 16.08.2021 | 09:51

Antalya’da yakınına ait otomobilin anahtarını gizlice alarak şehir turuna çıktıkları iddia edilen 13 yaşındaki çocuk, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada çocuğun yanında bulunan 15 yaşındaki arkadaşı araçtan fırlayarak yan yatarak sürüklenen aracın altında kalıp feci şekilde can verdi. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Kepez ilçesinin Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde saat 12.00 sularında meydana geldi. Gazi Mahallesi'nde oturan N.K.D. (13) iddiaya göre, yakınlarına ait 07 UY 341 plakalı Ford Fiesta model aracın anahtarını gizlice alarak mahallede dolaşmaya başladı. N.K.D, bir süre sonra yanına mahalle arkadaşı Bedirhan Şirazi (15) de alarak ilçede gezmeye başladı. Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerine geldikleri sırada sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce cadde üzerinde kavşakta bulunan refüje çarptı. Daha sonra ise hızını alamayarak yan yatarak sürüklendi. Bu sırada aracın yolcu koltuğunda oturan Bedirhan Şirazi, araçtan fırladı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Takla atan araç, Şirazi'nin üzerine düşerek durdu. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koşarak, çocuğun üzerine düşen aracı kaldırdı. Kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şirazi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu haber alan yakınları olay yerine gelerek, sinir krizleri geçirdi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde süratle gelen aracın orta refüje çarptıktan sonra yan yatarak sürüklendiği görülüyor.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA