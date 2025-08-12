Antalya'da dehşet anları! Kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün önünü kesip böyle saldırdılar | Video 12.08.2025 | 11:37 Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin önünü kesen, özel güvenlik kıyafetli şahıslar camı tekmeyle kırıp olay yerinden kaçtı. Sürücü yaralanırken, saldırı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Manavgat ilçesi Antalya Caddesinde Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banka para transfer aracı olduğu değerlendirilen bir minibüs, henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple kırmızı ışıkta bekleyen 07 AZZ 219 plakalı otomobilin önünü kesti. Araçtan inen ve üzerinde özel güvenlik kıyafeti bulunan iki şahıs, otomobilin sol ön camını tekme atarak kırdı sonrasında araçlarına binerek kırmızı ışığa rağmen olay yerinden ayrıldı. Camın patlaması sonucu kolunda ve yüzünde kesikler oluşan otomobil sürücüsü, aracını çevredeki vatandaşların yardımıyla minibüs durağına çekti. Sürücü, ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve polis merkezine başvurarak şüphelilerden şikâyetçi oldu. Olay anı, bölgedeki güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı. Şahıslar, kırmızı ışık yanmasına rağmen hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.