Antalya'da dehşet anları! Kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün önünü kesip böyle saldırdılar | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin önünü kesen, özel güvenlik kıyafetli şahıslar camı tekmeyle kırıp olay yerinden kaçtı. Sürücü yaralanırken, saldırı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.
