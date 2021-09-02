Video Yaşam Antalya'da deniz kaplumbağası saldırısı! 10 yaşındaki Tanem'in ayağını ısırdı

Antalya'da deniz kaplumbağası saldırısı! 10 yaşındaki Tanem'in ayağını ısırdı

Antalya'da deniz kaplumbağası saldırısı! 10 yaşındaki Tanem'in ayağını ısırdı
02.09.2021 | 13:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da deniz kaplumbağası saldırısı! 10 yaşındaki Tanem’in ayağını ısırdı 01:38
Antalya'da deniz kaplumbağası saldırısı! 10 yaşındaki Tanem'in ayağını ısırdı 02.09.2021 | 13:37
Satın alma bahanesiyle incelediği bileziği böyle çalıp kaçtı | Video 00:33
Satın alma bahanesiyle incelediği bileziği böyle çalıp kaçtı | Video 02.09.2021 | 16:25
Yaban hayvanlarının doğal yaşamı fotokapanda | Video 01:15
Yaban hayvanlarının doğal yaşamı fotokapanda | Video 02.09.2021 | 16:19
Tartıştığı şahsı böyle bıçakladı | Video 01:03
Tartıştığı şahsı böyle bıçakladı | Video 02.09.2021 | 16:19
Takip ettikleri otomobilin camını kırıp 200 bin lirayı böyle çaldılar | Video 01:19
Takip ettikleri otomobilin camını kırıp 200 bin lirayı böyle çaldılar | Video 02.09.2021 | 16:01
Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti | Video 00:41
Kaza yapınca arabayı tekmeleyip arkadaşına sitem etti | Video 02.09.2021 | 15:46
Türkiye, onu Milyoner’de tanımıştı. Beyin tümörü rahatsızlığı olan Başak Bozan, hayatını kaybetti | Video 03:19
Türkiye, onu Milyoner'de tanımıştı. Beyin tümörü rahatsızlığı olan Başak Bozan, hayatını kaybetti | Video 02.09.2021 | 15:17
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’a ilk veda Ses Tiyatrosu’nda | Video 07:55
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’a ilk veda Ses Tiyatrosu’nda | Video 02.09.2021 | 14:58
Muğla’da iki farklı noktada orman yangını | Video 00:03
Muğla’da iki farklı noktada orman yangını | Video 02.09.2021 | 14:24
Zonguldak’ta caddeler göle döndü, dükkanlar sular içerisinde kaldı | Video 00:44
Zonguldak'ta caddeler göle döndü, dükkanlar sular içerisinde kaldı | Video 02.09.2021 | 14:22
Yaz ayında gelen 5 bin 208 TL doğal gaz faturası ile neye uğradığını şaşırdı | Video 04:02
Yaz ayında gelen 5 bin 208 TL doğal gaz faturası ile neye uğradığını şaşırdı | Video 02.09.2021 | 14:08
Malatya’da İHA destekli uyuşturucu operasyonu | Video 03:43
Malatya'da İHA destekli uyuşturucu operasyonu | Video 02.09.2021 | 13:46
Dondurma dolabından 95 şişe sahte alkol çıktı | Video 01:40
Dondurma dolabından 95 şişe sahte alkol çıktı | Video 02.09.2021 | 13:46
Ferhan Şensoy’un kızları Derya ve Ferhan gözyaşlarına boğuldu! Ferhan Şensoy’un cenaze merasiminde yürekleri burkan anlar... 01:11
Ferhan Şensoy'un kızları Derya ve Ferhan gözyaşlarına boğuldu! Ferhan Şensoy'un cenaze merasiminde yürekleri burkan anlar... 02.09.2021 | 13:32
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu’nda tören düzenleniyor | Video 02:39
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor | Video 02.09.2021 | 13:17
Rus turistlere bıçakla saldırmıştı, cezası belli oldu | Video 01:09
Rus turistlere bıçakla saldırmıştı, cezası belli oldu | Video 02.09.2021 | 12:55
Florya’da ters yöne giren sürücü böyle kaza yaptı | Video 03:27
Florya'da ters yöne giren sürücü böyle kaza yaptı | Video 02.09.2021 | 12:55
Otel odalarındaki tehlike! Güvenlik uzmanı, gizli kameraları tek tek tespit etti | Video 01:28
Otel odalarındaki tehlike! Güvenlik uzmanı, gizli kameraları tek tek tespit etti | Video 02.09.2021 | 12:55
Erzincan’da 2 kişinin öldüğü cinayetle ilgili çarpıcı detaylar! Hedefteki isim boşandığı eşiymiş | Video 03:34
Erzincan’da 2 kişinin öldüğü cinayetle ilgili çarpıcı detaylar! Hedefteki isim boşandığı eşiymiş | Video 02.09.2021 | 11:42
Eğlence mekanı çıkışında iki grubun kavgası kamerada | Video 01:36
Eğlence mekanı çıkışında iki grubun kavgası kamerada | Video 02.09.2021 | 11:46

Antalya'nın Aksu ilçesinde babasıyla denize giren Tanem Çetin'in (10) sol ayağını deniz kaplumbağası ısırdı. Hastanede ayağına dikiş atılan Tanem Çetin, Babam denizde kaplumbağa olduğunu söyledi. Babamın yanına gittimi bakmak istedim. Babam beni yanına çekerken ayağımın altına geldi ve ısırdı. Ayağımın acıdığını hissettim dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Serik'te Erkin Çetin (43), dün akşamüzeri iki çocuğunu da alarak denize girmek için Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahiline gitti. Erkin Çetin ve kızı Tanem, denizde yürürken, kıyıdan yaklaşık 10 metre açıldı. Bu sırada Erkin Çetin, suda deniz kaplumbağası olduğunu fark ederek çocuklarını uyardı. Kaplumbağayı merak edip görmek isteyen Tanem Çetin, hayvanın yanına doğru yaklaştı. Kaplumbağanın üzerlerine doğru geldiğini fark eden baba Erkin Çetin, Tanem'i kendisine doğru çekmek istedi. Bu sırada kaplumbağa Tanem Çetin'in sol ayağını ısırdı. Durumu fark eden baba, kızını hemen sudan çıkardı. Tanem Çetin'in sol ayağında diş izleriyle kesikler gören Erkin Çetin, tedavisi için hemen Serik Devlet Hastanesi'ne getirdi. Hastanede tedavisi yapılan Tanem'in sol ayağının üst kısmına dikiş atıldı.


Olay anını anlatan ve çok korktuğunu söyleyen Tanem Çetin, Babam denizde kaplumbağa olduğunu söyledi. Ancak ben inanmadım. Babamın yanına gittim bakmak istedim. Babam beni yanına çekerken ayağımın altına geldi ve ısırdı. Ayağımın acıdığını hissettim dedi.


Baba Erkin Çetin de, Kumköy sahilinde denize giriyorduk. O sırada ayağımın altına bir şey geldi. Önce taş sandım. O sırada çocuklarım yanımdaydı. Sonradan ayağımın yanında olan cismin deniz kaplumbağası olduğunu fark ettim ve çocuklarımı uyardım. 'Sudan çıkın' dedim. Ama o sırada kaplumbağa kızımı ısırdı. Sonra kızım bağırmaya başladı. Hemen kızımı kucaklayarak arkadaşımın aracı ile hastaneye getirdik. Şu anda doktor kızımın tedavisini yapıyor. Sağlık durumu iyi. Isırılan yere dikiş atıyorlar. Aynı kaplumbağa kızımın haricinde yine bir yetişkin ve bir de küçük bir kızın daha ayağını ısırmış diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA