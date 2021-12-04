Antalya'da halı sahadaki ölüm anı kamerada!

Halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken bir anda yere yığılan 37 yaşındaki adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Arkadaşları ve halı saha görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Akif Göktaş’ın, daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle birkaç kez hastaneye gittiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre Şelale Mahallesinde ailesiyle birlikte ikamet etmekte olan güvenlik kamerası sektöründe çalışan 37 yaşındaki Akif Göktaş, arkadaşlarıyla birlikte halı sahaya top oynamaya gitti. Maçın başlamasından kısa bir süre sonra, Göktaş bir anda olduğu yere yığılıp kaldı. Göktaş'ın yere düştüğünü gören arkadaşları ve halı saha görevlileri hemen yardımına koştu. Göktaş, kısa sürede halı sahanın yakınında bulunan bir özel hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Akif Göktaş'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Halı sahanın güvenlik kamerasında

Olay anı hal sahanın güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Maçın devam ettiği sırada gelen bir topa kafa vurmak isteyen Akif Göktaş topun üzerinden geçmesinin ardından bir anda yere yığılırken, sadece 1-2 saniye öncesinde ceza sahasının önünde eliyle kalbini yokladığı gözleniyor.