Antalya'da hortum iş yerinin çatısını uçurdu, yolu kapattı! | Video 06.03.2024 | 11:21 Antalya’nın Manavgat ilçesinde oluşan kısa süreli hortum, mobilya mağazasının ahşap çatısını yola uçurdu. Hortum sırasında sokakta araç ve insan olmaması büyük şans olarak değerlendirilirken sokağa uçan çatı yolu kapattı. Bahçelievler Mahallesi’nde bir çöp konteynerinin park halindeki araçlara çarparak zarar verme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

AFAD tarafından yağmur, fırtına ve sel uyarısı yapılan Manavgat'ta beklenen yağmur akşam 20.00 sıralarında kısa süreli olarak gerçekleşirken, 20:30 sıralarında Manavgat ilçe merkezinde kısa süreli hortum oluştu. Hortum Aydınevler Mahallesi Sorgun Bulvarı üzerinde Antbirlik depolarının karşısında bulunan bir mobilya mağazasının ahşap çatısının sokağa uçmasına neden oldu. Hortum sırasında sokakta araç ve insan olmaması muhtemel bir felaketi önledi.Hortum ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesine bağlı ekipleri alarma geçirdi. Polis ekipleri şerit çekip sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri çatının altında herhangi bir insan olup olmadığını kontrol etti. İşyeri sahiplerinin de gelmesiyle ahşap çatı Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldıktan sonra sokak trafiğe açıldı.Yaşanan hortumun Aydınevler Mahallesi'nde sokakta bulunan bir çöp konteynere park halindeki araçlara çarparak zarar verme anı güvenlik kameralarına yansıdı.