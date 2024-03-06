Video Yaşam Antalya'da hortum iş yerinin çatısını uçurdu, yolu kapattı! | Video
Antalya'da hortum iş yerinin çatısını uçurdu, yolu kapattı! | Video

Antalya'da hortum iş yerinin çatısını uçurdu, yolu kapattı! | Video

06.03.2024 | 11:21

Antalya’nın Manavgat ilçesinde oluşan kısa süreli hortum, mobilya mağazasının ahşap çatısını yola uçurdu. Hortum sırasında sokakta araç ve insan olmaması büyük şans olarak değerlendirilirken sokağa uçan çatı yolu kapattı. Bahçelievler Mahallesi’nde bir çöp konteynerinin park halindeki araçlara çarparak zarar verme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
AFAD tarafından yağmur, fırtına ve sel uyarısı yapılan Manavgat'ta beklenen yağmur akşam 20.00 sıralarında kısa süreli olarak gerçekleşirken, 20:30 sıralarında Manavgat ilçe merkezinde kısa süreli hortum oluştu. Hortum Aydınevler Mahallesi Sorgun Bulvarı üzerinde Antbirlik depolarının karşısında bulunan bir mobilya mağazasının ahşap çatısının sokağa uçmasına neden oldu. Hortum sırasında sokakta araç ve insan olmaması muhtemel bir felaketi önledi.

Hortum ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesine bağlı ekipleri alarma geçirdi. Polis ekipleri şerit çekip sokağı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri çatının altında herhangi bir insan olup olmadığını kontrol etti. İşyeri sahiplerinin de gelmesiyle ahşap çatı Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldıktan sonra sokak trafiğe açıldı.

Yaşanan hortumun Aydınevler Mahallesi'nde sokakta bulunan bir çöp konteynere park halindeki araçlara çarparak zarar verme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da 129 bin 386 şişe kaçak parfüm ele geçirildi | Video 03:27
İstanbul’da 129 bin 386 şişe kaçak parfüm ele geçirildi | Video 06.03.2024 | 12:02
Samsun’da sahte araç plakası operasyonu: 5 kişi yakalandı | Video 01:02
Samsun'da sahte araç plakası operasyonu: 5 kişi yakalandı | Video 06.03.2024 | 11:58
DEAŞ’ın sözde müfreze komutanı Kırşehir’de yakalandı | Video 00:47
DEAŞ'ın sözde müfreze komutanı Kırşehir'de yakalandı | Video 06.03.2024 | 11:43
Küçükçekmece’de pencereye çıkan 4 yaşındaki çocuk 5’nci kattan düştü | Video 02:38
Küçükçekmece’de pencereye çıkan 4 yaşındaki çocuk 5’nci kattan düştü | Video 06.03.2024 | 11:42
Samsun’da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı | Video 00:45
Samsun’da öğrenci servisi devrildi: 19 yaralı | Video 06.03.2024 | 11:39
Beylikdüzü’nde gece saatlerinde bir genç silahla kafasından vurulmuş halde bulundu | Video 02:55
Beylikdüzü’nde gece saatlerinde bir genç silahla kafasından vurulmuş halde bulundu | Video 06.03.2024 | 10:59
Sahte hakim ve savcı oldu, yaşlıların mobil banka hesaplarını boşalttı | Video 00:33
Sahte hakim ve savcı oldu, yaşlıların mobil banka hesaplarını boşalttı | Video 06.03.2024 | 10:59
ATM’de bulduğu 19 bin 800 lirayı görevlilere teslim etti | Video 02:13
ATM’de bulduğu 19 bin 800 lirayı görevlilere teslim etti | Video 06.03.2024 | 11:24
Antalya’da hortum iş yerinin çatısını uçurdu, yolu kapattı! | Video 04:08
Antalya'da hortum iş yerinin çatısını uçurdu, yolu kapattı! | Video 06.03.2024 | 11:21
Mahzen-3 operasyonunda şüphelilerin evinden cephanelik çıktı | Video 03:43
Mahzen-3 operasyonunda şüphelilerin evinden cephanelik çıktı | Video 06.03.2024 | 11:00
Tekstil atölyesine ait depoda çıkan yangın 14 saat sonra söndürüldü | Video 02:13
Tekstil atölyesine ait depoda çıkan yangın 14 saat sonra söndürüldü | Video 06.03.2024 | 11:20
14 ilde sahte denklik belgesi operasyonu! 30 gözaltı | Video 01:00
14 ilde sahte denklik belgesi operasyonu! 30 gözaltı | Video 06.03.2024 | 11:10
Yenice depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:11
Yenice depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.03.2024 | 10:56
Esenyurt’ta trafikte tartıştığı sürücüyü önce takip etti ardından defalarca araca çarptı | Video 02:52
Esenyurt’ta trafikte tartıştığı sürücüyü önce takip etti ardından defalarca araca çarptı | Video 06.03.2024 | 10:51
Zeytinburnu’nda deri imalathanesine baskın: Binlerce kaçak yılan ve deve kuşu derileri ele geçirildi | Video 01:52
Zeytinburnu'nda deri imalathanesine baskın: Binlerce kaçak yılan ve deve kuşu derileri ele geçirildi | Video 06.03.2024 | 10:44
Beylikdüzü’nde gece saatlerinde bir genç silahla kafasından vurulmuş halde bulundu | Video 02:55
Beylikdüzü’nde gece saatlerinde bir genç silahla kafasından vurulmuş halde bulundu | Video 06.03.2024 | 10:39
Beşiktaş’ın eski yıldızı Pascal Nouma 2 çocuğu dövdü iddiası | Video 01:50
Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma 2 çocuğu dövdü iddiası | Video 06.03.2024 | 10:44
Gözüne kestirdiği çantaları böyle çalıp kaçtı | Video 01:44
Gözüne kestirdiği çantaları böyle çalıp kaçtı | Video 06.03.2024 | 10:28
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Mart 2024 Çarşamba atv izle! | Video 04:00
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Mart 2024 Çarşamba atv izle! | Video 06.03.2024 | 10:23
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü kaçtı polis kovaladı, o anlar kamerada 00:40
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü kaçtı polis kovaladı, o anlar kamerada 06.03.2024 | 10:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA