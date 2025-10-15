Antalya'da kaçak alkol operasyonu: 14 bin 884 litre kaçak alkol ele geçirildi | Video
Antalya’da polis ekiplerince Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonda 14 bin 884 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
