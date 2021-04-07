Antalya'da kafesinden kaçan maymun dehşet saçtı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:48
Kafasına bıçak saplanmıştı: Şok eden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 07.04.2021 | 14:22
06:06
Evi yandı, nikahta gelinliğini giyemedi! 07.04.2021 | 14:24
00:21
Bursa'nın en işlek caddesinde 'korona halayı' | Video 07.04.2021 | 14:08
02:39
09:07
01:02
Antalya'da kafesinden kaçan maymun dehşet saçtı! 07.04.2021 | 12:43
02:07
Motosiklet sürücüsünün ticari araca çarpıp savrulduğu kaza kamerada | Video 07.04.2021 | 13:43
01:31
03:26
Bursa'da site bahçesinde yakalanan yılan kamerada! 07.04.2021 | 12:43
00:49
Diyarbakır'da gelin alma merasimi adı altında skandal görüntüler! 07.04.2021 | 12:43
00:33
İstanbul Avcılar'da aşırı yüklü kamyonetin devrilme anı kamerada 07.04.2021 | 10:39
02:31
03:41
NASA yarışmasında ‘Van Gölü’ fotoğrafı finale çıktı | Video 07.04.2021 | 12:22
12:40
00:25
00:27
Mağazaya giren hırsız kasanın yanındaki cep telefonunu böyle çaldı | Video 07.04.2021 | 11:27
00:41
Taşan derede dananın sürüklendiği anlar kamerada | Video 07.04.2021 | 11:27
00:47
Konya'da kısıtlamada ruhsatsız eğlence mekanlarına baskın | Video 07.04.2021 | 11:27
04:30
Son dakika! Uzman isimden kritik uyarı! "Fırtına bekleniyor!" | Video 07.04.2021 | 11:40
Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin hayvanat bahçesindeki kafesinden kaçan maymun, otelin teknik servis görevlisi Hacı Hatip Aksoy'a (51) saldırdı. Aksoy'u yere düşürüp, yüzünü ve kulağını ısıran maymunu, diğer çalışanlar yakaladı. Hastaneye kaldırılan Aksoy, tedaviye alındı.
Olay, Serik'e bağlı Belek'te bulunan 5 yıldızlı bir otelde, 3 Nisan Cumartesi günü meydana geldi. Otelin hayvanat bahçesinde bulunan bir maymun, kafesinden kaçtı. Maymunun kaçtığını gören otel çalışanları, hayvanı filelerle yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra maymunu yakalayan bakıcısı, hayvanı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bakıcısının elinden kurtulan maymun, yaklaşık 20-25 metre uzakta oturan otelin teknik servis görevlisi Hacı Hatip Aksoy'a doğru koşmaya başladı. Aksoy'un üzerine atlayıp yüzünü ve kulağını ısıran maymun, diğer çalışanlar tarafından yakalandı. Maymunun saldırısına uğrayan Hacı Hatip Aksoy için sağlık ekibi istendi. İhbar üzerine otele gelen ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Hacı Hatip Aksoy tedaviye alındı. Aksoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.