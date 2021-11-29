Video Yaşam Antalya'da yüzüne lazerli uygulama yapılan kadın kabusu yaşadı! Güzellik merkezinin sahibine 3 bin 360 TL ceza verildi | Video
Antalya'da yüzüne lazerli uygulama yapılan kadın kabusu yaşadı! Güzellik merkezinin sahibine 3 bin 360 TL ceza verildi | Video

Antalya'da yüzüne lazerli uygulama yapılan kadın kabusu yaşadı! Güzellik merkezinin sahibine 3 bin 360 TL ceza verildi | Video

29.11.2021 | 11:29

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ANTALYA'da 1 yıl önce gittiği güzellik merkezinde yüzünde 2'nci derece yanıklar oluşan Aslı İlhan'ın (43) açtığı ceza davası sonuçlandı. Mahkeme, güzellik merkezi sahibi A.A.'nın günlüğü 20 TL'den 168 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanığın hapis cezası almasını istediklerini belirten Aslı İlhan, karara itiraz edeceklerini söyledi. İlhan "Yüzümün yanması ve 1 senedir çektiğim acılar sadece 3 bin 360 TL ve bu da 10 taksitte ödenecek" dedi.

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Muratpaşa ilçesinde yaşayan Aslı İlhan, 2 Kasım 2020'de sosyal medyada reklamını görüp, gittiği A.A.'ya ait güzellik salonunda, yüz toparlama işlemi yaptıracağını söyledi. Burada işlemleri başlayan İlhan'a ikinci seansta lazerli uygulama yapan işletme sahibi, iddiaya göre telefonda sevgilisiyle tartışmaya başladı. Bu sırada Aslı İlhan yüzünde yanıklar hissetti. Bu durumu A.A.'ya söyleyen İlhan, uygulamanın ardından evine gitti. Yanıklar nedeniyle acı çeken İlhan, eczaneye giderek yüzü için kremler aldı. İlhan, 25 Şubat günü yanıkların tedavisi için bu kez A.G.'ye ait güzellik merkezine gitmeye karar verdi. Daha önce gittiği merkezde uygulanan işlem nedeniyle yüzünde yanıklar oluştuğunu anlatan İlhan, ikinci gittiği merkezde de uygulanan işlem sonrası benzer sorunlarla karşılaştı.

HEM CEZA HEM TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Yüzünün tamamında yanıklar oluşan Aslı İlhan, iki güzellik merkezinden, ödediği 6 bin TL'nin iadesini isteyince merkez sahipleri kendisini tehdit etti. İlhan, bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İlhan ayrıca güzellik salonu işletmecisi A.A. hakkında hem ceza hem tazminat davası açtı. 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza davası, geçen günlerde sonuçlandı. Mahkeme güzellik merkezi sahibi A.A.'nın, günlüğü 20 TL'den 168 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi, cezanın 10 eşit taksitte ödenmesine hükmetti.

'HÜKMÜN YETERLİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'
Karar sonrası konuşan avukat Süleyman Kesici, "Müvekkilimin yüzünün yanması olayında hem ceza hem tazminat davasını yürütüyoruz. Tazminat davamız devam ederken, ceza davasında bir hüküm çıktı. Burada mahkeme tarafından 3 bin 360 TL'lik ceza çıktı ve bu cezanın 10 taksitte ödenmesi yönünde oldu. Bu hükmün yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bir kişinin yüzünün iz bırakacak şekilde yakılmasının cezasının, adli para cezası olmadığını düşünüyoruz. İtirazlarımızı yaptık" dedi.

Kesici "İddianamede hem savcının hem de bizim de belirttiğimiz Türk Ceza Kanunu'nda geçen taksirli suçlarda mahkumiyetin yanı sıra meslekten menetme cezasının da verilebileceği madde var. Bu maddenin de uygulanmasını istiyoruz. Farklı mağduriyetler gerçekleşmesin istiyoruz" diye konuştu.

'DURUŞMA AÇILMADAN VERİLEN BİR KARAR'
Kesici, kararın değişmemesi halinde istinafa gideceklerini belirterek, "Müvekkilimin harcamalarının yanı sıra çekmiş olduğu elem ve ıstırap var. Manevi tazminat taleplerimizi de tüketici mahkemesine yönelttik. Belirtmek istediğimiz bir başka husus da şudur; yanma olayında mahkemenin verdiği karar, basit yargılama usulüyle verilmiştir. Hiç duruşma açılmadan verildi. Aslı İlhan, 3 defa adli tıptan bilirkişi raporu aldı. Bu raporların 3'ü de de Aslı İlhan'ın lehine çıktı. Buna rağmen mahkeme sadece adli para cezası verdi" ifadelerini kullandı.

'BU KARARA İSYAN EDİYORUM'
1 yıldır sıkıntı yaşadığını aktaran Aslı İlhan da şunları söyledi:
"Yüzümün yanma olayı, 1 seneyi geçti. 1 sene sonunda yaşadıklarımı ben ve avukatım biliyor. Hastaneler, salonlar, eczaneler derken bugünlere geldik. Davamız sonuçlandı ancak ikna olmadım. Çünkü 3 bin 360 TL, benim 1 senemi geri getirmiyor. Bu kişiler sosyal medyada hakkımda ileri geri konuşuyor. Hukuk mücadelem devam edecek. Başka insanların mağdur olmasını istemiyorum" dedi.

Yüzünün yanmasının ardından yaklaşık 20 bin TL harcadığını anlatan İlhan, "Bunun yanı sıra psikolojik olarak da baya sıkıntı yaşadım. Bunun cezası sadece 3 bin 360 TL olarak belirlendi. Bunun kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum. O yüzden de itiraz ettik. Verilen cezada alınan para devlete kalacak. Yüzümün yanması ve 1 senedir çektiğim acılar sadece 3 bin 360 TL ve bu da 10 taksitte ödenecek. Bu karara isyan ediyorum" diye konuştu.

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