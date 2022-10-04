Video Yaşam Antalya'da zehir tacirlerine büyük darbe: 384 milyon liralık uyuşturucu maddeleri ele geçirildi | Video
Antalya'da zehir tacirlerine büyük darbe: 384 milyon liralık uyuşturucu maddeleri ele geçirildi | Video

Antalya'da zehir tacirlerine büyük darbe: 384 milyon liralık uyuşturucu maddeleri ele geçirildi | Video

04.10.2022 | 12:41

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Antalya'da zehir tacirlerinin 3 milyon 840 bin kullanımlık uyuşturucu maddesini turistik tessislerde piyasaya süreceği bilgisini alan jandarma ekipleri, operasyon düğmesine bastı. Operasyonda piyasa değeri 384 milyon lira olan uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

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Antalya Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube JASAT timlerince yapılan çalışmalar bünyesinde S.T.Ö. isimli şahsın sentetik cannabinoid (bonzai) maddesini sıvı hale getirip A4 kağıdına emdirerek Antalya sahil bölgesindeki turistik tesislerde piyasaya süreceği bilgisinin alan ekipler harekete geçti. Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme timlerince, şüphelinin kullandığı araç ve ikametinde yapılan aramada 15 bin adet A4-Sentetik Cannabinoid uyuşturucu maddesi 3 milyon 840 bin kullanımlık, 1.5 kilogram skunk, 200 gram metamfetamin,5 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1,5 litre A4-Sentetik Cannabinoid uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 23 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddelerin yaklaşık piyasa değeri 384 milyon Türk Lirası olarak belirlenirken, olayla ilgili yakalan S.T.Ö. isimli şüpheli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.

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