Antika ve koleksiyonları çaldı… Ümraniye Polisi yakaladı | Video

İstanbul’da girdiği bir adresten antika köstekli saat ve tespih koleksiyonu çalan hırsız, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul Ümraniye İlçesi'ne bağlı Esen Evler Mahallesi'ndeki bir adrese giren hırsız, altı adet tespih ve bir adet Antika Köstekli Saat çaldı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; açık kimliğini tespit ettikleri E.C.H. isimli hırsızı Ataşehir İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yakaladı.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen ve "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen E.C.H. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.