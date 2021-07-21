Ara yoldan çıkan otomobil kazaya neden oldu | Video

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Ankara'nın Sincan ilçesinde ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan bir otomobilin neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Polatlı 1 caddede meydana gelen kazada tali yoldan hızla çıkan bir otomobil kazaya neden oldu. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralı olmadığı öğrenildi.