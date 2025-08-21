Araç sürücüsü önce refüje çıktı, ardından takla attı | Video
Beylikdüzü’nde bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje, ardından ağaca çarparak takla attı. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Araç sürücüsü önce refüje çıktı, ardından takla attı | Video 21.08.2025 | 10:31
00:30
Kapadokya'da Türk bayrağına saygısızlık! Valilik soruşturma başlattı | Video 21.08.2025 | 10:03
02:36
06:43
Narin’in canice katledilişinin üzerinden bir yıl geçti | Video 21.08.2025 | 09:33
01:58
03:25
07:48
İstanbul Havalimanı'nda bulunan yavru goril 'Zeytin' Nijerya yolcusu | Video 21.08.2025 | 08:59
03:52
Beylikdüzü’nde makas atan sürücü kazaya neden oldu | Video 21.08.2025 | 08:51
02:40
Kayseri’de yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var | Video 21.08.2025 | 08:51
02:38
Bağcılar’da kadını bıçaklayan şahsı vatandaşlar linç etti | Video 21.08.2025 | 08:50
00:43
Jandarma suça geçit vermiyor: Bir ayda 206 şüpheli tutuklandı | Video 20.08.2025 | 16:25
04:53
Ücret tartışmasında müşteriyi vuran otoparkçı adliyeye sevk edildi | Video 20.08.2025 | 15:24
00:47
00:49
02:08
Kınada korkutan anlar: Eline silahı alan havaya ateş açtı! | Video 20.08.2025 | 13:55
00:11
01:35
Büyükçekmece’de villa bahçesine gömülü ceset bulundu | Video 20.08.2025 | 12:39
00:34
Bursa’da esnaf kavgası! Sandalyeler havada uçuştu | Video 20.08.2025 | 12:39
03:24
Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.08.2025 | 12:39
00:34
Bursa’da esnaf kavgası kamerada: Sandalyeler havada uçuştu | Video 20.08.2025 | 12:01