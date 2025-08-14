Video Yaşam Aranılan 14 suçlu Gürcistan polisiyle yapılan ortak operasyonla yakalandı | Video
Aranılan 14 suçlu Gürcistan polisiyle yapılan ortak operasyonla yakalandı | Video

Aranılan 14 suçlu Gürcistan polisiyle yapılan ortak operasyonla yakalandı | Video

14.08.2025 | 09:07

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aradığımız 12, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu Gürcistan polisiyle yaptığımız ortak operasyonla yakaladık" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan 12, ulusal seviyede aranan 2 suçluyu Gürcistan polisiyle yapılan ortak operasyonla yakaladıklarını belirterek Gürcistan'da yapılan çalışmalar ve aranan şahısların yerinin belirlenmesi sonrası operasyonun düğmesine basılarak Türkiye'nin aradığı 14 şahsın Gürcistan'da tek tek yakalandığını vurguladı.

"Kırmızı bültenle aranan B.K., A.A., Ç.B., O.E., E.O., C.S., M.Y., T.L., T.G., N.Y., A.Y. ve C.Ş. ile ulusal seviyede aranan A.T.G. ve U.B. isimli şahısların ülkemize iade işlemleri başlatıldı" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağmaya teşebbüs, mala zarar verme, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma, taşıma bulundurma'" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E. Y. suç örgütü üyesi B.K. isimli şahıs, 'Ticari Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. ve E.O. isimli şahıslar, 'Nitelikli yağma, yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, nitelikli hırsızlık ve yaralama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.B. isimli şahıs, 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta yağma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.E. isimli şahıs, 'Tasarlayarak bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.S. isimli şahıs, 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y. isimli şahıs, 'Hırsızlık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.L. isimli şahıs, 'Suç örgütü kurma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'A. G.' suç örgütü üyesi T.G. isimli şahıs, 'Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan N.Y. ve A.Y. isimli şahıslar, 'Kasten Öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.Ş. isimli şahıs , 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan ulusal seviyede aranan A.T.G. isimli şahıs ve 'Kasten Öldürme' suçundan ulusal seviyede aranan U.B. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi ile Emniyet Genel Müdürlüğümüz Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, KOM Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Ülkemiz ve Gürcistan Polis Teşkilatı ekiplerine teşekkür ediyorum.
Yapılan bu operasyon, uzun yıllardır sürdürülen yakın iş birliği tecrübemizin en somut örneklerinden biri.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar."

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aranılan 14 suçlu Gürcistan polisiyle yapılan ortak operasyonla yakalandı | Video 00:53
Aranılan 14 suçlu Gürcistan polisiyle yapılan ortak operasyonla yakalandı | Video 14.08.2025 | 09:07
Kayseri’de yamaç paraşütçüsü havalanmaya çalışırken yuvarlanarak yaralandı | Video 02:54
Kayseri'de yamaç paraşütçüsü havalanmaya çalışırken yuvarlanarak yaralandı | Video 14.08.2025 | 08:52
Gaziantep’te 7 katlı binada yangın paniği | Video 02:24
Gaziantep'te 7 katlı binada yangın paniği | Video 14.08.2025 | 08:38
Ataşehir D-100 Karayolu’nda scooter ile tehlikeli yolculuk kamerada | Video 02:20
Ataşehir D-100 Karayolu'nda scooter ile tehlikeli yolculuk kamerada | Video 13.08.2025 | 16:12
Yürek burkan görüntüler: Anne köpek otomobilin çarpması ile telef olan yavrusunun başından ayrılmadı | Video 00:49
Yürek burkan görüntüler: Anne köpek otomobilin çarpması ile telef olan yavrusunun başından ayrılmadı | Video 13.08.2025 | 16:11
Kuruyemişçide kilolarca böceklenmiş ürün imha edildi | Video 01:43
Kuruyemişçide kilolarca böceklenmiş ürün imha edildi | Video 13.08.2025 | 16:11
Ataşehir’de kıskançlık krizi! Aracın kaputuna yatıp kalkmadı | Video 02:41
Ataşehir'de kıskançlık krizi! Aracın kaputuna yatıp kalkmadı | Video 13.08.2025 | 16:11
Elazığ’da apartman dairesinde korkutan yangın | Video 00:43
Elazığ’da apartman dairesinde korkutan yangın | Video 13.08.2025 | 15:59
5 farklı ilde onlarca milyon lira dolandırdı, yakayı ele verdi | Video 00:24
5 farklı ilde onlarca milyon lira dolandırdı, yakayı ele verdi | Video 13.08.2025 | 15:41
Firma iflas etti, Japonya turu hayal oldu! Onlarca kişi dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu | Video 04:42
Firma iflas etti, Japonya turu hayal oldu! Onlarca kişi dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu | Video 13.08.2025 | 15:11
187 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 00:17
187 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 13.08.2025 | 15:02
Mersin’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 02:14
Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 13.08.2025 | 15:00
Onarmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yere çakıldı | Video 02:59
Onarmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yere çakıldı | Video 13.08.2025 | 15:00
Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı 12 kişi Gürcistan’da gözaltına alındı | Video 04:34
Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı 12 kişi Gürcistan'da gözaltına alındı | Video 13.08.2025 | 15:00
Şanlıurfa’da yangın paniği! Mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle indirildi | Video 03:36
Şanlıurfa’da yangın paniği! Mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle indirildi | Video 13.08.2025 | 13:44
Kaçırılan iş adamının kurtarılma anı kamerada | Video 00:29
Kaçırılan iş adamının kurtarılma anı kamerada | Video 13.08.2025 | 12:37
Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı sopalı kavgada 2 şüpheli yakalandı | Video 02:54
Esenyurt'ta sokak ortasında silahlı sopalı kavgada 2 şüpheli yakalandı | Video 13.08.2025 | 12:20
Telsiz konuşmaları ortaya çıktı! Pilot: Gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne iniş yapacağım | Video 01:40
Telsiz konuşmaları ortaya çıktı! Pilot: "Gerekirse Büyükçekmece Gölü’ne iniş yapacağım" | Video 13.08.2025 | 10:57
Ankara semalarında gök taşı görüntülendi | Video 00:23
Ankara semalarında gök taşı görüntülendi | Video 13.08.2025 | 10:30
Heimlich manevrası ile müşterisinin hayatını kurtardı | Video 00:48
Heimlich manevrası ile müşterisinin hayatını kurtardı | Video 13.08.2025 | 10:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY