Video Yaşam Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem | Video
Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem | Video

Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem | Video

27.09.2022 | 17:49

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Ardahan’ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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