Arkadaşları ayırmak yerine gülerek izledi! Liseli genç kızlar yumruk yumruğa böyle kavga etti | Video
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Adana’da lise öğrencisi iki genç kızın dedikodu yüzünden yumruk yumruğa kavga etmesi anbean görüntülenirken, arkadaşlarının onları gülerek izlemesi dikkat çekti.
Bu arada, genç kızların arkadaşları da bu anları gülerek film izler gibi izledi. Bu anlar ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.