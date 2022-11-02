Arkadaşları ayırmak yerine gülerek izledi! Liseli genç kızlar yumruk yumruğa böyle kavga etti | Video

Adana’da lise öğrencisi iki genç kızın dedikodu yüzünden yumruk yumruğa kavga etmesi anbean görüntülenirken, arkadaşlarının onları gülerek izlemesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi iki genç kız dedikodu yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki genç kızı çimenlik alanda birbirine girdi. Yumruk yumruğa, kavga eden iki genç kız birbirlerine acımasızca vurmaya başladı.Bu arada, genç kızların arkadaşları da bu anları gülerek film izler gibi izledi. Bu anlar ise diğer öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.