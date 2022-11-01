Video Yaşam Arnavutköy’de hafriyat kamyonu inşaat işçilerinin arasına böyle daldı | Video
Arnavutköy’de hafriyat kamyonu inşaat işçilerinin arasına böyle daldı | Video

Arnavutköy’de hafriyat kamyonu inşaat işçilerinin arasına böyle daldı | Video

01.11.2022 | 09:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de hafriyat kamyonu inşaat işçilerinin arasına böyle daldı | Video 01:50
Arnavutköy’de hafriyat kamyonu inşaat işçilerinin arasına böyle daldı | Video 01.11.2022 | 09:03
İstanbul’daki yoğun sis vapur seferlerini sekteye uğrattı | Video 01:36
İstanbul'daki yoğun sis vapur seferlerini sekteye uğrattı | Video 01.11.2022 | 08:55
Bilecik’te yaşanan feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı | Video 00:46
Bilecik'te yaşanan feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı | Video 01.11.2022 | 08:43
İzmir’de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 01:50
İzmir'de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 01.11.2022 | 08:42
İstanbul’da yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 03:56
İstanbul'da yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 01.11.2022 | 08:42
Rize’de yayla evinin kundaklandığı iddiası | Video 01:41
Rize'de yayla evinin kundaklandığı iddiası | Video 01.11.2022 | 00:00
Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk | Video 00:12
Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk | Video 31.10.2022 | 23:48
Yolcu minibüsünün çarptığı asfaltlama işçisi hayatını kaybetti | Video 00:13
Yolcu minibüsünün çarptığı asfaltlama işçisi hayatını kaybetti | Video 31.10.2022 | 23:39
Hindistan’daki köprü faciasında 9 kişi tutuklandı | Video 05:56
Hindistan’daki köprü faciasında 9 kişi tutuklandı | Video 31.10.2022 | 21:10
Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Kendini avukat gibi tanıtıp 200 bin lira kredi çektirdi! | Video 38:37
Esra Erol canlı yayınında büyük yüzleşme! Kendini avukat gibi tanıtıp 200 bin lira kredi çektirdi! | Video 31.10.2022 | 19:29
Okul bahçesinde drift yapan sürücüye 16 bin 699 lira ceza | Video 00:15
Okul bahçesinde drift yapan sürücüye 16 bin 699 lira ceza | Video 31.10.2022 | 16:51
Aydın’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 00:31
Aydın’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 31.10.2022 | 16:05
Ataşehir’de lüks araçların aynalarını çalan 2 hırsız yakalandı | Video 00:53
Ataşehir'de lüks araçların aynalarını çalan 2 hırsız yakalandı | Video 31.10.2022 | 15:38
Lüks araç tren raylarına girmekten son anda kurtuldu | Video 01:33
Lüks araç tren raylarına girmekten son anda kurtuldu | Video 31.10.2022 | 15:43
80 kilometre hızla çarptığı bariyerleri parçaladı: 4 yaralı | Video 01:19
80 kilometre hızla çarptığı bariyerleri parçaladı: 4 yaralı | Video 31.10.2022 | 15:42
İstanbul’un 7 ilçesinde uyuşturucu operasyonu | Video 00:49
İstanbul'un 7 ilçesinde uyuşturucu operasyonu | Video 31.10.2022 | 15:38
Erkek arkadaşı tarafından böyle darp edildi! ’Düştüm’ diyerek şikayetçi olmadı | Video 00:14
Erkek arkadaşı tarafından böyle darp edildi! 'Düştüm' diyerek şikayetçi olmadı | Video 31.10.2022 | 15:22
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 47 gözaltı | Video 01:03
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 47 gözaltı | Video 31.10.2022 | 14:44
Hastaneye çamurlu ayakkabılarını çıkartıp giren baba ve oğlu o anları anlattı | Video 04:06
Hastaneye çamurlu ayakkabılarını çıkartıp giren baba ve oğlu o anları anlattı | Video 31.10.2022 | 14:39
Bakırköy’de köprüye çarpan tır otomobilin üstüne devrildi: 1 yaralı | Video 05:31
Bakırköy’de köprüye çarpan tır otomobilin üstüne devrildi: 1 yaralı | Video 31.10.2022 | 14:26

Arnavutköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu inşaat işçilerinin arasına daldı. İşçilerden bir tanesi son anda üzerine gelen kamyonu fark ederek demir bariyerin üzerinden atladı, diğeri ise koşarak kaçtı. Yaşanan kaza anı ise kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, virajı döndükten sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu yol kenarında bulunan bir inşaatta çalışan işçilerin üzerine yöneldi. Kamyonun üzerlerine geldiğini son anda fark eden inşaat işçilerinden bir tanesi demir bariyerlerin üzerinden atladı, diğeri ise koşarak inşaatın temelinin bulunduğu yere kaçtı. İşçilerin ölümle burun buruna geldiği dehşet anları bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde bir işçinin demir bariyerden atlayarak kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. İşçilerin kaza sonrasında arkadaşlarının yardımına koştuğu da görüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA