Arnavutköy’de hafriyat kamyonu inşaat işçilerinin arasına böyle daldı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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01:36
İstanbul'daki yoğun sis vapur seferlerini sekteye uğrattı | Video 01.11.2022 | 08:55
00:46
Bilecik'te yaşanan feci kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı | Video 01.11.2022 | 08:43
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İzmir'de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 01.11.2022 | 08:42
03:56
İstanbul'da yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 01.11.2022 | 08:42
01:41
Rize'de yayla evinin kundaklandığı iddiası | Video 01.11.2022 | 00:00
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Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk | Video 31.10.2022 | 23:48
00:13
Yolcu minibüsünün çarptığı asfaltlama işçisi hayatını kaybetti | Video 31.10.2022 | 23:39
05:56
Hindistan’daki köprü faciasında 9 kişi tutuklandı | Video 31.10.2022 | 21:10
38:37
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Okul bahçesinde drift yapan sürücüye 16 bin 699 lira ceza | Video 31.10.2022 | 16:51
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Aydın’da yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 31.10.2022 | 16:05
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Ataşehir'de lüks araçların aynalarını çalan 2 hırsız yakalandı | Video 31.10.2022 | 15:38
01:33
Lüks araç tren raylarına girmekten son anda kurtuldu | Video 31.10.2022 | 15:43
01:19
80 kilometre hızla çarptığı bariyerleri parçaladı: 4 yaralı | Video 31.10.2022 | 15:42
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İstanbul'un 7 ilçesinde uyuşturucu operasyonu | Video 31.10.2022 | 15:38
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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 47 gözaltı | Video 31.10.2022 | 14:44
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Bakırköy’de köprüye çarpan tır otomobilin üstüne devrildi: 1 yaralı | Video 31.10.2022 | 14:26
Arnavutköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu inşaat işçilerinin arasına daldı. İşçilerden bir tanesi son anda üzerine gelen kamyonu fark ederek demir bariyerin üzerinden atladı, diğeri ise koşarak kaçtı. Yaşanan kaza anı ise kameraya yansıdı.