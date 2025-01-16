Arnavutköy'de pes dedirten olay: Bulduğu kredi kartıyla borcunu ödeyip market alışverişi yaptı! | Video
İstanbul Arnavutköy'de bir kişi yolda bulduğu kredi kartı ile önce veresiye borcunu kapattı daha sonra market alışverişi yaptı. Kart hareketlerinden kadını adım adım takip eden kart sahibi hırsızı yakalayamadı.
"VERESİYE BORCUNU TEMASSIZ ÖZELLİĞİNİ KULLANARAK KAPATIYOR"
Yaşadığı durumu anlatan Orgun Eyüpoğlu, "Çocuğumu okula bıraktıktan sonra kredi kartımı düşürmüşüm. Kredi kartımı bir bayan buluyor ve alışveriş yapıyor. Markete giden şahıs daha sonra bu giyim mağazasına gelip veresiye borcunu temassız özelliğini kullanarak kapatıyor. Buraya geldiği zaman normalde her zaman geldiğinden farklı şekilde gelmiş. Ben markete gidip alışveriş yaptım o esnada kartımın olmadığını fark ettim. Benimle alışveriş yapılan yerler çok yakın beni takip ettim ama yakalayamadım. Kartımı iptal ettirdim, polislerde geldiler kartımı bırakmasını bekledim ama dönüş olmadı." Şeklinde konuştu.
"BENİM BİLDİĞİM SAĞLAM BİR MÜŞTERİM SÜREKLİ BORCUNU ÖDÜYOR"
Veresiye borcunun ödendiği işletmenin sahibi olan Nimetullah Aksoy ise, "Benim bildiğim sağlam bir müşterim sürekli borcunu ödüyor gelip. Sabah geldi borcunu ödeyeceğini söyledi 630 TL borcu vardı kartla ödeyeceğini söyledi bende tamam dedim. Aradan 10 dakika geçmeden bu arkadaş geldi. Benim normalde sürekli müşterim ben hiç şüphelenmedim hava soğuk diye ben yüzünü atkıyla örttüğünü düşündüm." İfadelerini kullandı.
Kadının veresiye borcunu ödediği anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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