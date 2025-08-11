Video Yaşam Arnavutköy'de yolda 'Toz çıkardın' kavgası | Video
11.08.2025 | 12:11

Arnavutköy'de piknikten dönen yabancı uyruklu bir kişi yoldan geçen hafriyat kamyonu şoförüne toza neden olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine küfür edip bağırdığı anlar cep teleofnu kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 14.30 sıralarında Arnavutköy'deki Şamlar Gölü kenarında yaşandı. Piknikten dönen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi, yoldan geçen hafriyat kamyonunun oluşturduğu toz nedeniyle kamyon şoförüne tepki gösterdi. İddiaya göre kendisine tepki gösterilmesine kızan kamyon şoförü ise, yabancı uyruklu kişiyi ailesinin gözü önünde tartakladı. 'Bu yolu biz yaptık' diyerek tepkji gösteren kamyon şoförü küfür ettiği kişiye 'Senin bu memlekette yaşamaya hakkın yok' sözleriyle bağırdı. Araya girenler tarafları sakinleştirirken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

