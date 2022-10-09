Artvin'de dolu yağışı etkili oldu; dereler taştı, yollar çamurla kaplandı | Video
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Artvin’de etkili olan dolu yağışı yerini şiddetli yağmura bıraktı. Dereler taştı, yeni yerleşim yeri ve mevcut ilçe merkezinde su baskınları cadde ve sokakları çamurla kaplandı.
Ekipler kapanan yolları açmak için çalışmalarına başlarken, yüksek köylerde kuvvetli yağışın devam ettiği ve sel riskin olduğu bildirildi.