Asiye Atalay cinayetinde şok detay! Öldürdükten sonra arkadaşına gidip bakın ne söylemiş | Video
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Esenler'de sokak ortasında başından vurarak katlettiği Asiye Atalay'ı orada bırakarak olay yerinden kaçan Ümit Karakoyun isimli katil yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde; "Ben Asiye'yi 7 yıldır tanıyorum. Olay gecesi onun bir arkadaşı ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığını gördüm. Kıskançlık krizine girdim. Konuşmak için yanına gittim. Tartışma çıktı kazayla vuruldu." dediği öne sürüldü. Ümit Karakoyun'un Asiye Atalay'ı öldürdükten sonra saklandığı evdeki arkadaşı ise cinayetin ardından geldiği anda neler söylediğini anlattı. İşte Asiye Atalay cinayetindeki son dakika gelişmeleri.