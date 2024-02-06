Video Yaşam Asrın Felaketinin yıldönümünde SABAH TV, depremzedelerle konuştu | Video
Asrın Felaketinin yıldönümünde SABAH TV, depremzedelerle konuştu | Video

Asrın Felaketinin yıldönümünde SABAH TV, depremzedelerle konuştu | Video

06.02.2024 | 08:39

Gaziantep Nurdağı'nda yaşayan depremzede Mulla Dilek, deprem gününü anlattı. Dilek, 1 yıldır devletin tüm ihtiyaçları giderdiğini vurguladı, "Kimileri asker yoktu, polis yoktu diyorlar. O sabah, akrabalarımdan önce askeriyle, polisiyle devlet yetişti. Bizi o günlerden aldılar, bugüne kadar noksansız getirdiler." dedi. Dilek, ülkenin 4'te1'inin depremde hasar gördüğünü belirterek, "Bizim halkımız istiyor ki, devlet bize bir çuval para versin, biz evimizi yapalım. Devlet hangi birine yetiştirecek? Allah razı olsun. Evlerimizi yapıyor, dayayıp döşeyip yerleştiriyor." ifadelerini kullandı.

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