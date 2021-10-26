Video Yaşam At arabası yakılan gence hayırseverlerden destek yağdı
At arabası yakılan gence hayırseverlerden destek yağdı

At arabası yakılan gence hayırseverlerden destek yağdı

26.10.2021 | 13:26

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Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde at arabasıyla hurdacılık yaparak 6 nüfuslu ailesine bakan gencin dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce at arabası yakılmıştı. Olayın ardından Siverek’te yardım faaliyetleri yürüten ‘’İyilik Sensin Platformu’’ tarafından hayırseverler Ramazan Harmanşah’a yeni at arabası alarak hediye etti.

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Hilvan ilçesinde hurdacılık yaparak 6 nüfuslu ailesine ve askerde olan kardeşine bakmak için çalışan Ramazan Harmanşah'a Siverek ilçesinde ''İyilik Sensin Platformu'' tarafından hayırseverlerin desteğiyle alınan at arabası ve yakılan eski arabanın borcu da karşılandı.

2 GÜN ÇALIŞAMADIM
Ekmek teknesi olan at arabasının yakıldıktan sonra 2 gün çalışamadığını belirten Ramazan Harmanşah şunları kaydetti. ''2 gün önce atım yorulduğu için tarlada bıraktığım at arabam dün yakılmıştı, bugünde Siverek ilçesinde bulunan hayırseverin desteğiyle ''İyilik Sensin Platformu'' arabayı bana getirdi, çok sevinçliyim bana bu sevinci yaşatan herkesten Allah razı olsun, çok teşekkür ederim yeni ekmek tekneme kavuştum'' diye konuştu.

HAYIRSEVERLERDEN DESTEK YAĞDI
Şanlıurfa Siverek ilçesinde yardım faaliyetleri yürüten ''İyilik Sensin Platformu'' koordinatörü Mevlut Bayraktar ise şunları kaydetti. ''Ramazan Kardeşimizin görüntüleri bizlere ulaştığında çok üzüldük haber ve sosyal medya aracılığıyla paylaşım yaparak Ramazan kardeşimize destek istedik, çok kısa sürede haber etkili oldu hayırseverlerin desteğiyle yeni ekmek teknesini alarak kısa sürede kendisine ulaştırdık. Bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlere teşekkür ederiz'' dedi.

YANAN AT ARABASININ ÖNÜNDE AĞLAMIŞTI
Atına eziyet çektirmemek için, at arabasını yolun kenarına çeken Harmanşah, at arabasını yakın bir yerde bağlayarak yaya olarak eve gitmişti, Sabah olunca, çalışmak için atı ve arabayı almaya gittiğinde, ekmek teknesinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ataşe verildiğini demirler hariç, tamamen yanarak küle dönen at arabasının yanına çökerek gözyaşı döken talihsiz gencin o anları, bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti. Talihsiz gencin gözyaşları, görenlerin yüreklerini dağlamıştı.

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