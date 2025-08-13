Ataşehir D-100 Karayolu'nda scooter ile tehlikeli yolculuk kamerada | Video
Ataşehir D-100 Karayolu'nda bir kişi, üzerinde hiçbir güvenlik ekipmanı bulunmadan scooter ile ilerleyerek hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı. Kilometrelerce süren tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ataşehir D-100 Karayolu'nda scooter ile tehlikeli yolculuk kamerada | Video 13.08.2025 | 16:12
