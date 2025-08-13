Video Yaşam Ataşehir D-100 Karayolu'nda scooter ile tehlikeli yolculuk kamerada | Video
Ataşehir D-100 Karayolu'nda scooter ile tehlikeli yolculuk kamerada | Video

13.08.2025 | 16:12

Ataşehir D-100 Karayolu'nda bir kişi, üzerinde hiçbir güvenlik ekipmanı bulunmadan scooter ile ilerleyerek hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı. Kilometrelerce süren tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü, saat 14.00 sıralarında Ataşehir D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde kaydedildi. Üzerinde kask, dizlik gibi herhangi bir güvenlik ekipmanı bulunmayan şahıs, scooter ile karayolunda seyretmeye başladı. Araçların arasında ilerleyen sürücü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri riske atarak kilometrelerce yol kat etti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Ataşehir D-100 Karayolu'nda scooter ile tehlikeli yolculuk kamerada | Video 13.08.2025 | 16:12
