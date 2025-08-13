Video Yaşam Ataşehir'de kıskançlık krizi! Aracın kaputuna yatıp kalkmadı | Video
Ataşehir'de kıskançlık krizi! Aracın kaputuna yatıp kalkmadı | Video

13.08.2025 | 16:11

Ataşehir'de kıskançlık krizine girdiği iddia edilen bir şahıs, nişanlısının içinde bulunduğu aracın kaputuna yatıp aracı yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir Dudullu Caddesi'nde geçtiğimiz gün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, araçta bulunan iki kişi vakit geçirmek için buluştu. Aracın içindeki kadının nişanlısı olduğu öğrenilen erkek şahıs, ikiliyi gizlice takip etti. Takip sonunda taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dudullu Caddesi'nin girişinde aracın önünü kesen erkek şahıs, kaputun üzerine yatarak aracın ilerlemesini engellemeye çalıştı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca aracın kaputunda giden şahıs, "arabadan in" diye bağırarak aracı yumruklamaya devam etti. Sürücü olay yerinden ileri geri manevralar yaparak uzaklaşmaya çalışsa da şahıs kaputtan inmedi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen bekçiler, şahsı uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bir vatandaşın, "kızı öldürecek" diyerek panik yaşaması ve kadın şahsın nişanlısına "ne olur yapma" deyip ağlayarak sarılması dikkat çekti.
