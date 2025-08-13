Ataşehir'de kıskançlık krizi! Aracın kaputuna yatıp kalkmadı | Video
Ataşehir'de kıskançlık krizine girdiği iddia edilen bir şahıs, nişanlısının içinde bulunduğu aracın kaputuna yatıp aracı yumrukladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:49
01:43
Kuruyemişçide kilolarca böceklenmiş ürün imha edildi | Video 13.08.2025 | 16:11
02:41
Ataşehir'de kıskançlık krizi! Aracın kaputuna yatıp kalkmadı | Video 13.08.2025 | 16:11
00:43
Elazığ’da apartman dairesinde korkutan yangın | Video 13.08.2025 | 15:59
00:24
5 farklı ilde onlarca milyon lira dolandırdı, yakayı ele verdi | Video 13.08.2025 | 15:41
04:42
00:17
187 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 13.08.2025 | 15:02
02:14
Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor | Video 13.08.2025 | 15:00
02:59
Onarmak için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yere çakıldı | Video 13.08.2025 | 15:00
04:34
03:36
00:29
Kaçırılan iş adamının kurtarılma anı kamerada | Video 13.08.2025 | 12:37
02:54
01:40
00:23
Ankara semalarında gök taşı görüntülendi | Video 13.08.2025 | 10:30
00:48
Heimlich manevrası ile müşterisinin hayatını kurtardı | Video 13.08.2025 | 10:30
02:07
03:19
Yoldan görüntü alırken cama motosiklet sürücüsü düştü | Video 13.08.2025 | 10:30
01:02
Damperi açık kamyon, trafik ışıklarına böyle çarptı | Video 13.08.2025 | 10:30
00:49
Araç içinde uyuyan şoförü gördü, şarjdaki telefonu böyle çaldı | Video 13.08.2025 | 10:30