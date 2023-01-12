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OTOMATİK OYNAT
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Aylık 4 bin 500 TL kira istenen harabe ev fiyatıyla hayrete düşürdü | Video 12.01.2023 | 11:00
00:58
Şanlıurfa merkezli 7 ilde DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı | Video 12.01.2023 | 10:56
03:27
00:23
Telefon kapkaççısı yakalandı | Video 12.01.2023 | 09:36
05:02
Bapir-i Kal Türbesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu | Video 12.01.2023 | 09:41
02:16
04:58
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Ocak 2023 Perşembe atv izle! | Video 12.01.2023 | 10:17
03:32
Husumetli grupların silahlı kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 12.01.2023 | 09:41
00:48
05:42
Rüyasında 'mezar' gördüğü arazide, izin alıp kazı çalışması başlattı | Video 12.01.2023 | 09:42
02:20
'Sakin Şehir' Şavşat'tan kartpostallık kar manzaraları | Video 12.01.2023 | 09:10
01:06
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Bursa'da 7 katlı otoparkta çıkan yangında 3 araç kül oldu | Video 12.01.2023 | 08:41
01:27
Ümraniye'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı | Video 12.01.2023 | 08:42
03:20
01:09
İzmir'de kuyumcu soygunu: 5 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı | Video 12.01.2023 | 08:41
00:56
Sakar damat kayınpederini hastanelik ediyordu | Video 12.01.2023 | 00:37
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Popocatepetl Yanardağı’nda 3 patlama | Video 11.01.2023 | 23:03
01:28
Çin’de araç yayaların arasına daldı: 5 ölü, 13 yaralı | Video 11.01.2023 | 22:48
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Yozgat’ta kış uykusuna yatmayan ayı ilçeye indi | Video 11.01.2023 | 21:14
atv CANLI YAYIN Müge Anlı 12 Ocak 2023 Perşembe atv izlemek için aşağıdaki linke tıklayın...
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