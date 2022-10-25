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Adana'da suç örgütüne şafak vakti operasyon | Video 25.10.2022 | 12:24
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Büyükçekmece'de çorbacı çıkışı kanlı pusu! 1 ölü, 1 yaralı | Video 25.10.2022 | 11:30
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 25 Ekim 2022 Salı atv izle! | Video 25.10.2022 | 11:38
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Otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı | Video 25.10.2022 | 11:30
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Trabzon'da 1 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.10.2022 | 10:00
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İzmir'de hafif ticari araç tıra ok gibi saplandı: 1 ölü | Video 25.10.2022 | 08:49
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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Video 25.10.2022 | 08:49
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3 evin silahla taranması olayında 14 gözaltı | Video 24.10.2022 | 16:51
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Müge Anlı'da ilginç dolandırıcılık hikayesi! İddiaların odağındaki ismi tanıyanlar konuştu: Ellerinde pankartlarla yayına çıktılar | Video