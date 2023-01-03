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06:13
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Ocak 2023 Salı atv izle! | Video 03.01.2023 | 10:41
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FETÖ'nün jandarma yapılanmasına 3 ilde eş zamanlı operasyon | Video 03.01.2023 | 09:40
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12 milyon 600 bin haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon | Video 03.01.2023 | 09:40
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FETÖ'nün jandarma yapılanmasına 3 ilde eş zamanlı operasyon | Video 03.01.2023 | 09:29
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İstanbul'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü | Video 03.01.2023 | 09:14
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Bayrampaşa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 03.01.2023 | 08:54
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Mersin'de organize suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı | Video 03.01.2023 | 08:48
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Emniyet'ten 20 adrese kaçak ve sahte içki operasyonu | Video 02.01.2023 | 16:31
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Kırklareli’nde av tüfeği ile bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı | Video 02.01.2023 | 16:09
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Üsküdar’da duvara çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı | Video 02.01.2023 | 15:16
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Asansörün güvenlik kamerasına sigara bastı | Video 02.01.2023 | 15:19
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Bir haftada 40 kilo uyuşturucu ele geçirdiler! 123 zehir taciri tutuklandı 02.01.2023 | 15:17
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