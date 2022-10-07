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10:45
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Ekim 2022 Cuma atv izle! | Video 07.10.2022 | 10:24
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Yunus ekiplerinden, film sahnelerini aratmayan ‘Metruk’ operasyonu | Video 07.10.2022 | 09:57
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Fatih’te 4 katlı metruk bina alev alev yandı | Video 07.10.2022 | 08:40
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Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı | Video 06.10.2022 | 17:14
02:27
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Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video 06.10.2022 | 17:14
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Aydın Çine'de trafik kazası: 1 ölü | Video 06.10.2022 | 15:53
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Jandarmadan 1 milyon 750 bin kaçak makaron operasyonu | Video 06.10.2022 | 15:00
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Gaziantep’te 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 06.10.2022 | 14:55
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Müstakil evde yapılan aramada 29 düzensiz göçmen yakalandı | Video 06.10.2022 | 14:15
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15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisini Mersin polisi yakaladı | Video 06.10.2022 | 14:01
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