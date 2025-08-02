Video Yaşam Avcılar'da iki grup arasında çıktı! O anlar kamerada | Video
Avcılar'da iki grup arasında çıktı! O anlar kamerada | Video

Avcılar'da iki grup arasında çıktı! O anlar kamerada | Video

02.08.2025 | 16:26

İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde 2 grup henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga polisin müdahalesiyle son buldu.

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Olay, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, birbirine giren tarafları güçlükle ayırırken yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, kavga eden tarafları ayırmaya çalışan polislerin o anları yer aldı. Öte yandan görüntülerde panikleyen bir kişi, kavganın yaşandığı noktada arabanın içerisinde annesinin kaldığını ifade ederek, " Çıldıracağım şimdi" dedi. Yaşanan kavgada tarafların polis ekiplerin müdahalesiyle sakinleştirildiği öğrenildi.
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