Avcılar'da iki grup arasında çıktı! O anlar kamerada | Video
İstanbul Avcılar'da gece saatlerinde 2 grup henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga polisin müdahalesiyle son buldu.
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