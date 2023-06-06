Video Yaşam Avcılar'da mahallelinin yılan isyanı: "Çocuklarımız çok korkuyorlar" | Video
Avcılar'da mahallelinin yılan isyanı:

Avcılar'da mahallelinin yılan isyanı: "Çocuklarımız çok korkuyorlar" | Video

06.06.2023 | 11:15

AVCILAR'da bir otomobilin jantına girerek sıkışan yılan korku yarattı. Kedinin yaklaştığı ancak dokunmaya korktuğu yılanı poşetle ve süpürgeyle janttan çıkarmaya çalışanlar da sonuç alamadı. Mahalleli ise yaşadıkları bölgede fare ve yılan görmeye başlamalarının sebebinin, uzun süredir devam eden alt yapı çalışması olduğunu iddia ediyor.

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Ambarlı Mahallesi'nde yılan otomobil lastiğinin jantına girdi. Uzun süredir tamamlanamayan İSKİ'nin çalışması sırasında çıktığı iddia edilen yılan park halindeki otomobilin jantında görüldü. Kedinin yılana yaklaştığını ancak korktuğunu gören mahalle esnafı Ahmet Canarslan olaya müdahale etti. Yoldan geçen bir kadın da eline sardığı poşetle yılanı lastik jantından çıkarmak istedi ama sonuç alamadı. Bu kez süpürgeyle lastik jantından çıkarılmaya çalışılsa da yılan janttan çıkmadı. Bunun üzerine kaldırım taşıyla yılana müdahale eden Ahmet Canarslan, Sokakta yürürken baktım kedi lastikler arasında bir şeye bakıyor. Baktım ki yılan. Bizim burada uzun süren bir alt yapı çalışmamız var. Alt yapı çalışmasından dolayı yılan ve fareleri çok görmeye başladık. Dört beş tane fareyi imha ettik. Bu yılanı da ilk defa görüyoruz. Büyük bir yılandı, tekerleğe dolanmıştı çıkartamadık. Çocuklarımız çok korkuyorlar. Avcılar gibi bir yerde bu yılanı da görmek nasip oldu. Tam da dışarı çıkmaya çalışırken yakaladık dedi.

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