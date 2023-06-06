Avcılar'da mahallelinin yılan isyanı: "Çocuklarımız çok korkuyorlar" | Video
AVCILAR'da bir otomobilin jantına girerek sıkışan yılan korku yarattı. Kedinin yaklaştığı ancak dokunmaya korktuğu yılanı poşetle ve süpürgeyle janttan çıkarmaya çalışanlar da sonuç alamadı. Mahalleli ise yaşadıkları bölgede fare ve yılan görmeye başlamalarının sebebinin, uzun süredir devam eden alt yapı çalışması olduğunu iddia ediyor.
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