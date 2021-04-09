AVM’deki kafede eğlence düzenlediler! 18 kişiye 56 bin liralık mesafesizlik cezası

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasında bir alışveriş merkezinin içerisindeki bir kafede eğlenen ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 18 kişiye 56 bin 700 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında bir alışveriş merkezinin içerisindeki bir kafede eğlenen ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan 18 kişiye 56 bin 700 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Polisi; Kartal'da Koronavirüs salgını tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan bir adresi denetledi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 22.20 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'nin üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin içerisinde "Kafe" olarak faaliyet yürütülen adreste yapılan denetimlerde; iş yerinin üst katındaki bir oda içerisinde bulunan kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve eğlence düzenledikleri tespit edildi. Adreste bulunan 18 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 56 bin 700 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kameralarına yansıdı.