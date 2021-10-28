Ayağı ve kulağı kopan ‘Amazon’ kediye Erdemli Belediyesi sahip çıktı

Arabanın çarptığı kedi kutu içerisinde Erdemli Belediyesi’ne bırakıldı, 3 aylık mücadelenin ardından ön ayağı ve kulağı kopan yavru kedi hayata tutundu.

Yaklaşık 3 ay öncesinde belediyeye bırakılan ve bir kutunun içerisinde başlayan yaşam mücadelesi, Erdemli Belediyesi ekiplerinin özverili çalışmasıyla başarıyla neticelendi.

Canlının olduğu her yerde bulunmanın, onlara umut olmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Altunçiçek, yavru kedinin hayata tutunması için Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun talimatıyla ekiplerin seferber olduğunu ifade etti. Altunçiçek, "Amazon, minik bir kedinin hikâyesi. Muhtemelen bir araç çarptı, belediyemizin giriş kapısındaki danışmaya vatandaşlar tarafından bırakılan kedimizi, danışmadaki görevlilerimiz görür görmez, refleks halinde acilen veteriner hekime götürüldü. Veteriner hekim de gerekli cerrahi ve tıbbi müdahaleleri yaptıktan sonra minik yavru sağlığına kavuştu ve akabinde gönüllü bir vatandaşımız bu kediyi sahiplendi. Kedi, şu anda yaşadığı evde mutlu bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.