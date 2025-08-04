Aynı yolda 2 günde 2 ölümlü kaza: Motosikletin kaza öncesi son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.08.2025 | 09:03 Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aynı yolda 2'inci kez ölümlü kaza gerçekleşti. Bir gün önce bir yayanın öldüğü yolda bu kez traktöre arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza öncesi görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; yolun sağından ilerleyen Y.K. yönetimindeki 38 FN 332 plakalı traktöre, H.Y. yönetimindeki 38 ANY 492 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.Y. yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından H.Y.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan bir gün önce de aynı yol üzerinde 1 yaya 2 otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Ayrıca motosiklet kazası görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.