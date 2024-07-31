Babaeski’de 2 milyon kök kenevir imha edildi | Video
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde polis ekipleri tarafından ele geçirilen 2 milyon 161 bin 472 kök kenevir yakılarak imha edildi.
Bölgeye operasyon düzenleyen Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 milyon 161 bin 472 kök kenevir ele geçirdi.
Tarla sahiplerini gözaltına alan ekipler, kenevirleri yakarak imha etti. Gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
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