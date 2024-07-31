Video Yaşam Babaeski’de 2 milyon kök kenevir imha edildi | Video
Babaeski’de 2 milyon kök kenevir imha edildi | Video

Babaeski’de 2 milyon kök kenevir imha edildi | Video

31.07.2024 | 08:48

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde polis ekipleri tarafından ele geçirilen 2 milyon 161 bin 472 kök kenevir yakılarak imha edildi.

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Edinilen bilgilere göre, R.K.ve G.B. isimli şahısların Babaeski ilçesinde bulunan tarlasında kenevir olduğu polis ekipleri tarafından tespit edildi.
Bölgeye operasyon düzenleyen Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 milyon 161 bin 472 kök kenevir ele geçirdi.

Tarla sahiplerini gözaltına alan ekipler, kenevirleri yakarak imha etti. Gözaltına alınan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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