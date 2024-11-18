Bağcılar’da cadde ortasında silahlı saldırı: 2 yaralı | Video
Bağcılar’da kaldırımda yürüyen 2 kişiye araç içerisinden silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
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