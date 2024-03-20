Bahçelievler E-5 Karayolu’nda otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı | Video
Bahçelievler E-5 Karayolu’nda kontrolden çıkan otomobil önce otobüs durağına, ardında da takla atarak park halindeki kamyonete çarptı. Kaza yapan aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza esnasında durakta servis bekleyen Mustafa Aşlayıcı, "Araç kayarak gelirken direkt kaldırıma çarparak takla attı. Kendimi zor kurtardım. Kendimi yola zor attım." dedi.
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