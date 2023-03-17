Bahçelievler’de yıkımı yapılan binanın bir kısmında çökme meydana geldi | Video
Bahçelievler’de yıkımı yapılan binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:42
01:10
"Havale yaptım" diyerek kuyumcuları dolandıran şüpheli yakalandı | Video 17.03.2023 | 13:14
00:42
Terörün finansmanına darbe! 20 gözaltı | Video 17.03.2023 | 12:25
05:05
00:57
İstanbul'da 39 firari hükümlü yakalandı | Video 17.03.2023 | 12:26
00:30
Motosiklette 4 kişiyle tehlikeli yolculuk kamerada | Video 17.03.2023 | 12:36
03:33
Kediyle karganın ağaç üstünde güldüren kavgası kameralara yansıdı | Video 17.03.2023 | 12:22
02:18
Konteynerin sele kapıldığı yer böyle görüntülendi | Video 17.03.2023 | 12:17
01:16
2 kuyumcuyu 40 bin lira dolandırdı, tutuklandı | Video 17.03.2023 | 12:05
02:39
Çoruh havzasında yaban keçileri böyle görüntülendi | Video 17.03.2023 | 11:51
05:35
00:28
05:38
00:39
Erzurum’da ‘Arka Sokaklar’ operasyonu | Video 17.03.2023 | 10:25
00:59
İstanbul merkezli 4 ilde ihale çetesine operasyon: 60 gözaltı | Video 17.03.2023 | 10:26
01:25
Siirt’te kamyon devrildi: 1 yaralı | Video 17.03.2023 | 10:25
06:06
00:39
Deprem yardımlarını çalıp, satmışlar | Video 17.03.2023 | 10:21
02:47