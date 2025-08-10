Video Yaşam Bakan Yerlikaya:" Siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada 214 şüpheliyi yakaladık" | Video
Bakan Yerlikaya:

Bakan Yerlikaya:" Siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada 214 şüpheliyi yakaladık" | Video

10.08.2025 | 10:28

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada 214 şüpheliyi yakaladık. 44 ilde ‘Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Nitelikli Hırsızlık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 99 şüpheli şahıs tutuklandı" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya, Siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlara dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yerlikaya, paylaşımında son 2 haftada 214 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli hırsızlık' suçları üzerine gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 99 şüphelinin tutuklandığını, 21'i hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

"SİBER SUÇLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA SON 2 HAFTADA 214 ŞÜPHELİYİ YAKALADIK"
Bakan Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 2 haftada 214 şüpheliyi yakaladık. 44 ilde 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Nitelikli Hırsızlık' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 99 şüpheli şahıs tutuklandı. 21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden 'ürün satışı' temasını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerine entegre halde finansal panel sistemlerini işlettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi."

Yerlikaya, operasyonların Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon'da gerçekleştirildiğini belirtti. Yakalanan şüphelilerin ise savcılık tarafından haklarında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"20 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 3 ADET OTOMOBİL İLE 2 ADET KONUTA EL KONULDU"
Operasyonlarda ele geçirilen mallara dair açıklama yapan Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu; 4 adet kripto varlık cüzdanı, çok miktarda altın ve nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 milyon lira değerinde 3 adet otomobil ile 2 adet konuta el konuldu. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tamir sırasında hareket eden TIR’ın altında kalan 16 yaşındaki işçi öldü | Video 00:43
Tamir sırasında hareket eden TIR'ın altında kalan 16 yaşındaki işçi öldü | Video 10.08.2025 | 13:30
Bidon tartışmasında 70 yaşındaki kadını böyle darp ettiler | Video 00:51
Bidon tartışmasında 70 yaşındaki kadını böyle darp ettiler | Video 10.08.2025 | 13:29
Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay’ı 13 kurbağa adam arıyor | Video 00:40
Teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı 13 kurbağa adam arıyor | Video 10.08.2025 | 13:29
Çeşme-Sakız seferinde gemi kazası | Video 00:15
Çeşme-Sakız seferinde gemi kazası | Video 10.08.2025 | 13:29
Ters dönen araçtan çıkan kadın oturup Kuran’ı Kerim okudu | Video 01:23
Ters dönen araçtan çıkan kadın oturup Kuran’ı Kerim okudu | Video 10.08.2025 | 13:29
Ankara’da Hurdacılar Sitesi’nde yangın | Video 00:47
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın | Video 10.08.2025 | 12:34
Aracına binerken öldürüldü! Cinayet anı kamerada | Video 01:04
Aracına binerken öldürüldü! Cinayet anı kamerada | Video 10.08.2025 | 12:34
Bakan Yerlikaya: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada 214 şüpheliyi yakaladık | Video 00:20
Bakan Yerlikaya:" Siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada 214 şüpheliyi yakaladık" | Video 10.08.2025 | 10:28
Drift meraklısı genç, az kalsın canından oluyordu | Video 00:39
Drift meraklısı genç, az kalsın canından oluyordu | Video 10.08.2025 | 10:28
Trabzon’da Drakula bahçeleri kuruttu, 4 bin 100 dekar alandaki fındık ağaçları söküldü | Video 04:44
Trabzon'da "Drakula" bahçeleri kuruttu, 4 bin 100 dekar alandaki fındık ağaçları söküldü | Video 10.08.2025 | 10:28
SON DAKİKA! Bağcılar’da 15 katlı binada yangın! Vatandaşlar tahliye ediliyor | Video 01:00
SON DAKİKA! Bağcılar'da 15 katlı binada yangın! Vatandaşlar tahliye ediliyor | Video 10.08.2025 | 09:58
Binlerce kişi Gazze’ye destek için Ayasofya Camii’ne yürüdü | Video 11:59
Binlerce kişi Gazze'ye destek için Ayasofya Camii’ne yürüdü | Video 10.08.2025 | 09:02
Çanakkale’deki orman yangının içinde kalan arazöz ekibin görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:44
Çanakkale'deki orman yangının içinde kalan arazöz ekibin görüntüleri ortaya çıktı | Video 10.08.2025 | 08:50
Hırsızlık yapmaya kalkıştı, alarmın çalmasıyla böyle kaçtı | Video 00:37
Hırsızlık yapmaya kalkıştı, alarmın çalmasıyla böyle kaçtı | Video 10.08.2025 | 08:47
Valizinin kaybolduğunu iddia eden alkollü kadın terminali ayağa kaldırdı | Video 03:57
Valizinin kaybolduğunu iddia eden alkollü kadın terminali ayağa kaldırdı | Video 10.08.2025 | 08:47
Marulu beğenmeyince çalışanı döven bekçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 01:17
Marulu beğenmeyince çalışanı döven bekçi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video 10.08.2025 | 08:47
Kendisini uyaran resepsiyon görevlisini tekme tokat böyle dövdü | Video 04:27
Kendisini uyaran resepsiyon görevlisini tekme tokat böyle dövdü | Video 09.08.2025 | 16:19
Ankara’da kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi! O anlar kamerada | Video 00:21
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi! O anlar kamerada | Video 09.08.2025 | 16:14
Bıçakla yoldan geçen araçlara saldıran zanlı yakalandı | Video 00:21
Bıçakla yoldan geçen araçlara saldıran zanlı yakalandı | Video 09.08.2025 | 14:58
Trabzon’da vedalaşmalarıyla duygulandıran dede ile torun yaylada yeniden buluştu | Video 01:16
Trabzon'da vedalaşmalarıyla duygulandıran dede ile torun yaylada yeniden buluştu | Video 09.08.2025 | 14:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY