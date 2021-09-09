Video Yaşam Balık 70, kafasından çıkan taş 600 TL

Balık 70, kafasından çıkan taş 600 TL

Balık 70, kafasından çıkan taş 600 TL
09.09.2021 | 12:03

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Av yasağının sona ermesiyle tezgahlarda çeşitliliği artan balık türleri arasında yer alan ve kilosu 70 liradan satılan karakulak, baş bölümündeki iki taşın şifalı olduğuna inananlardan yoğun ilgi görüyor. Karakulakın yanı sıra granyoz ve eşkina balığının kafasında yer alan taşın kilosu ise 600 liradan alıcı buluyor.

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Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle tezgahlardaki balık çeşitliliği de arttı. Türlerine göre kasalanıp tezgahları şenlendiren balıklar arasında karakulak, granyoz ve eşkina, lezzetinin yanı sıra kafasında şifalı olduğuna inanılan taş nedeniyle de yoğun ilgi görüyor. Kilosu 70 liraya satılan karakulak, lezzeti, iri kılçıklı olması ve kafasındaki taşın böbrek sancısına iyi geldiği düşüncesiyle en çok satılan balık türleri arasına girdi. Eşkina, granyoz ve karakulak balığının baş bölümünde yer alan 2 otolit taşının kilosu ise 600 liradan satışa sunuluyor. Mermer görünümünde beyaz renkli otolit taşı aktarlarda ise tanesi 4 ile 10 lira arasında değişen fiyata alıcı buluyor.


ETİNDEN FAZLA KAFASINDAKİ TAŞA İLGİ
Balıkçı İlker Keklik, baş bölümündeki taşların şifalı olduğuna inanan çok sayıda müşterisinin, karakulak, granyoz ve eşkina balığını tercih ettiğini söyledi. Böbrek rahatsızlığına karşı koruduğu, böbrek ve safra kesesi taşı ağrısı çekenlerin, otolit taşından 4'ünü havanda ezip, üzerine yarım limon suyu ekleyerek tükettiğini belirten Keklik, "Karakulak lezzetinin yanı sıra şifa olması amacıyla, kafasındaki taşlardan dolayı çok satılıyor. Kilosu 70 liradan satılan bir balıkta 2 taş çıkıyor. Müşterilerimiz temizlettiği balıklarda taşları özel olarak istiyor. Taşların kilosu ise 600 ile bin lira arasında değişiyor. Karakulak taşının, böbrek taşını düşürmeye faydalı olduğuna inanılıyor. Lezzetinden çok, taşı için alan müşterimiz daha fazla" diye konuştu.


'İYİ GELDİĞİ BİLİNİR, ÖZELLİKLE YAPILAN ARAŞTIRMA YOK'
Akdeniz Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da kemikli balıkların tamamında otolit olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Balık familyaları içerisinde eşkina ailesinde bu taş büyüktür. Geçmişten bu yana bilinen eşkina balıklarının otolitini çıkarıp, kurutup, havanda dövdükten sonra toz haline getirilip, limon sıkılarak tüketilmesinin böbrek taşına iyi geldiği bilinir. Özellikle bu konuda yapılan bilimsel araştırma yok. Ama böbrek taşı düşürmek için kullanıldığını biliyoruz. Beyaz renkli, tırnak büyüklüğünde balığın kemik yapısında bulunan taş, kalsiyum karbonattan oluşuyor. Böbrek taşını düşürdüğüne dair çok fazla söylem var. Bunun bilimsel olarak araştırılıp ispatlanması gerekiyor. Granyoz, eşkina, karakulak balıklarında otolit çok büyüktür. Böbrek taşını düşürmede kullanılan otolit, eşkina balığı otolitidir. Aynı familyadan olduğu için karakulak ve granyozun otolitinin çıkarılıp satılıp kullanıldığını görüyoruz."

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