Balıkesir'deki ünlü süt fabrikasındaki yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.08.2025 | 12:26 Balıkesir'in Gönen ilçesindeki ünlü süt fabrikasında çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 kişiden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangında hayatını kaybeden işçilerin Ahmet Can İzmirli ve Özcan Yıldırım olduğu açıklanmıştı. Olayın çıkış anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, yangının başladığı bölüm ve alevlerin kısa sürede büyüdüğü anlar net şekilde yer aldı. Teknik ve adli incelemelerin, bilirkişi heyetinin çalışmalarıyla sürdüğü, yangının çıkış nedeni ve oluş şekline ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.